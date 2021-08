Netease: Weiterer Kursrutsch droht

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase ADR":

NetEase auf Wochenbasis: Ein Abwärtstrend stellt sich ein.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 4. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin muss ich noch einmal eingehen auf die…

…Emerging Markets. Das Thema rund um die chinesischen Hightechs bleibt hochaktuell, -brisant und -spannend. Nachdem ich am Montag bereits Alibaba angesprochen habe, soll es heute um NetEase (WKN: 501822) gehen. Charttechnisch präsentiert sich der Titel bereits seit Mitte Februar sehr angespannt, nachdem bei 134,33 USD das bisherige Jahreshoch/Allzeithoch markiert wurde – Vergangenheit! Mittlerweile korrigierten die Papiere bis auf 82,50 USD – ein 15-Monatstief. Gegenüber dem Allzeithoch ein Minus von 39 Prozent. Alleine am Dienstag, 3. August, sind die Notierungen von NetEase an der Börse in New York um 11,4(!) Prozent eingebrochen. Das verdient den Namen »Crash«. Die Kursschwäche der jüngsten Vergangenheit setzt sich damit fort. Dass die Kurse nun auch unterhalb ihres MA(200) liegen und dieser gleitende Durchschnitt sich im Wochenverlauf als Hürde nach oben erwiesen hat (roter Kreis), zeugt von der fehlenden Kaufmotivation der Investoren. Mit einem neuerlichen Test der Unterstützung ~82/83 USD muss gerechnet werden. Entspannung käme auf, wenn sich die Notierungen von NetEase oberhalb ihrer 200-Tagelinie (88,25 USD) etablieren könnten. Am Mittwoch notieren die Aktien im späten US-Nachmittagshandel in New York bei 92,70 USD (-0,4%).

Die chinesische NetEase, Inc. ist einer der führenden Entwickler und Herausgeber von Videospielen für PC- und mobile Anwendungen in China. Der Verkauf von Online-Videospielen macht ~78 Prozent des Nettoumsatzes aus.

Wie geht es weiter? Fakt ist: Solange die Führung in Peking ihre Regulierungs-Ambitionen gegenüber chinesischen Hightechs aufrecht erhält, solange schwebt ein Damoklesschwert über den Chartbildern chinesischer Aktien. China bleibt damit ein hochvolatiler Markt für zeitlich kurzfristig orientierte Anleger, die sich den Risiken des Marktes bewusst sind. Aber auch ein Paradies auch für spekulativ angehauchte (Day)Trader, die Kursschwankungen raffiniert auszunutzen verstehen – der Reiz der Emerging Markets!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch bei den Edelmetallen. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite