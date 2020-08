Netcents Technology Aktie: Jetzt weiter abwärts?

Größeres Ungemacht könnte den in der Netcents Technology-Aktie investierten Anlegern in Kürze ins Haus stehen, denn die Aktie ist in dieser Wochen unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückgefallen. Der gleitende Durchschnitt bei 0,711 Euro wurde am Montag unterschritten und konnte seitdem nicht wiedergewonnen werden.

Durch dieses neuerliche Verkaufssignal setzt sich nicht nur der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Hoch vom 11. August bei 1,16 Euro weiter fort, sondern es besteht auch die Gefahr, dass in Kürze eine größere Abwärtsbewegung gestartet werden wird.

Das erste Ziel der Bären dürfte dabei das Tief vom 8. Juli bei 0,540 Euro sein. Wird es unterschritten, könnten die Verkäufer dazu übergehen, die immer noch offene Kurslücke vom 22. Juni zwischen 0,420 und 0,524 Euro zu schließen. Findet der Kurs auch auf der unteren Kante des Gaps keinen Halt, drohen weitere Abgaben bis auf den Ausgangspunkt der Sommerrallye bei 0,293 Euro.

Diese Gefahr zu bannen, dürfte für die Bullen nicht leicht werden. Ihr erstes Anliegen muss deshalb der Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 0,711 Euro sein. Danach sollte versucht werden, die Netcents Technology-Aktie auch über das Hoch vom 27. Juli bei 0,828 Euro ansteigen zu lassen.

Disclaimer

