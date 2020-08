Netcents Aktie: Was nun?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Netcents die Gemüter der Anleger und unsere Autoren haben sich in ihren Analysen einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes haben sie berichtet:

Der Stand! Es sieht aus, als ob Netcents noch immer im Trend liegt, doch es ist dennoch ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Entwicklung! Im Juli und August dieses Jahres sanken die Kurse, doch das Wertpapier ist weiter im Trend. Der Kursverlust ist also das Ergebnis eines schnellen Anstieges, der Rückgang ist demnach nachvollziehbar.

Der Tageschart! Ob der Gleitenden Durchschnitte ist die Aktie in einem Aufwärtstrend. Der High-Low Channel mit Periode 30 ist im Aufwärtstrend und der Macd Indikator ist über der Nulllinie, aber die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Der Rsi Indikator ist im neutralen Bereich, ebenso wie der Stochastic Indikator.

Die Stimmung! In Social Media war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ – es gab fünf positive und sechs negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten sind meist neutral.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

