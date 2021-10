Netapp: Synergieffekte durch CloudCcheckr-Zukauf!?!

Schöne Chartformation bei Netapp (NTAP) Wird die Kursrallye fortgesetzt? Weitere interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: NTAP ISIN: US64110D1046

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresvergleich sehen wir ein solides Plus von rund 22.5 Prozent mit einem schönen Rücksetzer zum 20er-EMA. Hier warten wir geduldig auf den Bounce. Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt sehne wir gute Gewinnchancen.

Chart vom 05.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 90.30 USD

Meinung: Das Unternehmen aus dem kalifornischen San Jose bietet Speicherlösungen für die unterschiedlichsten IT-Systeme an. Mit der Übernahme des Spezialisten für Kostenoptimierung in der Cloud CloudCheckr verspricht man sich substantielle Synergieeffekte.

Mögliches Setup: Wir orienteiren uns an der letzten Tageskerze und setzen Triger und Stopp Loss ober- und unterhalb. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 27. September an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 24. November und liegen somit noch in weiter Ferne. Unserer Swingtrade können wir daher lange laufen lassen. Börsentäglich gibt es Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NTAP.

Veröffentlichungsdatum: 06.10.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.