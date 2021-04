NetEase: Vom Erwachen eines Chinesen …

von Manfred Ries

NetEase: Mit neuem Anlauf und auf solidem Fundament

Von Manfred Ries

Montag, 26. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen, nach einer doch turbulenten Woche? Ich habe für Sie recherchiert. Zu Wochenbeginn besonders interessant: die …

…EMERGING MARKETS – und hier die Papiere von NETEASE. Ich spreche von einem chinesischen Spieleentwickler – einer der größten Hightechunternehmen in China! Sorge um staatliche Restriktionen haben die Notierungen ab Mitte Februar stark unter Druck gesetzt: bis Ende März gingen die Kurse von 134,33 USD bis auf 99,40 USD (-26%) abwärts. Das Papier notierte am Montag, 26. April an der Börse in New York bei 112,31 USD (-0,3%). Charttechnisch könnte sich ein möglicher Leckerbissen ergeben. Denn die Kurse von NETEASE präsentieren sich im Bereich um 99/100 USD als relativ solide unterstützt. Hinzu gesellt sich der ansteigende Verlauf der 200-Tagelinie, die auf selbigem Niveau verläuft und sich bereits in der Vergangenheit als Support bewähren konnte. Wiederholt sich die Vergangenheit? Das zumindest glauben die Technischen Analysten, verweisen aber gleichzeitig auf die bestehenden Widerstände bei NETEASE. Gleichwohl: ein attraktiver Wert mit viel Esprit!

Zum Wochenauftakt zeigen sich die Titel aus den Emerging Markets zumeist fester. Nach turbulenten Wochen auf dem chinesischen Parkett versuchen auch zahlreiche chinesische Titel ein Comeback. Oftmals sogar ein sehr (charttechnisch) vielversprechendes.

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.