NetEase: Die 100er-Marke als Widerstand

NetEase: (Wochenchart): Weitere Schwäche wahrscheinlich

Von Manfred Ries

Montag, 6. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

…Emerging Markets – und hier muss ich heute noch einmal auf die chinesischen Hightechs zu sprechen kommen. Etwa auf NetEase (WKN: 501822). Bereits in meiner Ausführung vom 4. August bin ich auf die mittelfristig kritische Ausgangslage dieser Aktie eingegangen. Kurs damals: 93 USD. Tiefstkurs seither: 77,97 USD. An meiner tendenziell kritischen Einschätzung hat sich bis heute nichts Grundlegendes geändert, zumal sich die 100-USD-Kursmarke klar als Hürde nach oben erweist – dort machen Anleger Kasse; obiger Wochenchart zeugt davon.

Die chinesische NetEase, Inc. ist einer der führenden Entwickler und Herausgeber von Videospielen für PC- und mobile Anwendungen in China. Der Verkauf von Online-Videospielen macht ~78 Prozent des Nettoumsatzes aus.

Wie geht es weiter? Fakt ist: Solange die Führung in Peking ihre Regulierungs-Ambitionen gegenüber chinesischen Hightechs aufrecht erhält, solange schwebt weiterhin ein Damoklesschwert über den Chartbildern chinesischer Aktien. Erschwerend kommt hinzu: Mehrere US-Hedgefonds haben in den USA gelistete China-Titel abgestoßen; das geht aus den 13F-Filings hervor. Diese geben Einblick in die Veränderungen der Portfolios von Großinvestoren. So attraktiv die fundamentale Bewertung nach den jüngsten Abschlägen bei Chinas Hightechs auch aussehen mag: die Risiken sind kaum kalkulierbar. Zudem versucht die Regierung in Peking, das Listing chinesischer Aktien in den USA zu erschweren. Schlusskurs der NetEase-Aktie am Freitag, 3. September 2021, an der Börse in New York: 92,99 USD (-2,0%). NetEase am Montag, 6. September 2021 an der Börse in Frankfurt: 79,60 EUR (+2,3%). Die Börse New York hat am Montag, 6. September, wegen eines Feiertags (Tag der Arbeit) geschlossen.

China bleibt damit ein hochvolatiler Markt für zeitlich kurzfristig orientierte Anleger, die sich den Risiken des Marktes bewusst sind. China bleibt aber auch ein Paradies auch für spekulativ angehauchte (Day)Trader, die Kursschwankungen an einem der aktuell spekulativsten Märkte in Asien raffiniert auszunutzen verstehen.

Soweit für heute! Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenstart – bleiben Sie gesund und: trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.