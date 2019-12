Nestle mit Chance auf 9% Jahresrendite und 13% Schutz

Die Aktie des weltweit größten und am meisten diversifizierten Nahrungsmittel- und Getränkekonzerns Nestle (ISIN: CH0038863350) kannte in den ersten acht Monaten nur den Weg nach oben. Nachdem die Aktie mit einem Kurs von 80 CHF in das Jahr 2019 gestartet war, verzeichnete sie am 6.9.19, um 40 Prozent höher, bei 113,20 CHF einen Jahreshöchststand. Nach diesem starken Kursanstieg trat die Aktie in eine Konsolidierung an, die bis heute andauert.

In den jüngsten Expertenanalysen wird die Nestle-Aktie mit Kurszielen von bis zu 120 Schweizer Franken (CHF) zum Kauf empfohlen.

Anlage-Idee: Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Nestle-Aktie in den nächsten Monaten zwar nicht wieder zu lichten Höhen durchstarten wird, aber auch das Abwärtspotenzial der Aktie nicht allzu hoch sein sollte, könnten anstatt des direkten Aktienkaufes, der ja nur bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite abwerfen wird, eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu sehr interessanten Seitwärtsrenditen gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn die Nestle-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 90 CHF berührt oder unterschreitet, dann wird das währungsgesicherte (=quanto) Bonus-Zertifikat mit Cap am 26.6.20 mit dem Höchstbetrag in Höhe von 115 Euro (=CHF) zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HX8PX16) auf die Nestle-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 115 CHF. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19.6.20, aktivierte Barriere liegt bei 90 CHF. Beim Nestle-Aktienkurs von 103,57 CHF konnten Anleger das Zertifikat mit 109,85 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 109,85 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in den nächsten sechs Monaten einen Bruttoertrag von 4,69 Prozent (=9 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 13,10 Prozent auf 90 CHF oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Nestle-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 90 CHF und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps von 115 CHF, dann wird das Zertifikat mit dem am 19.6.20 festgestellten Schlusskurs der Nestle-Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie nach der Barriereberührung am Bewertungstag unterhalb von 115 CHF, dann wird dieses Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nestle-Aktien oder von Anlageprodukten auf Nestle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek