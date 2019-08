Nestlé: Volltreffer + 70%! Kommt wieder ein neues Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Es soll noch Leser geben, die sich noch immer nicht zu einem Abonnement entschieden haben und wir denken, dass wir mit unseren beweisbaren Treffer- und Volltreffermeldungen auch diese Leser noch überzeugen können den RuMaS Express-Service zu buchen. Diejenigen, die unserem ersten Trading-Tipp mit Nestlé gefolgt sind, haben seit Anfang Mai immerhin einen Gewinn von 8 Prozent mit dieser Aktie gemacht. Zusätzlich hatten wir ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 8,37-fache erhöhen konnte.

Dieser Gewinn hat sich mittlerweile auf etwa 70 Prozent angestaut. Auch der am 16. Mai genannte Einstiegskurs für Nachzügler hat zu einem schönen Gewinn geführt, der mit dem Hebel-Zertifikat schon sehr schön aussieht. Am 09. Juni hatten wir noch einmal nachgefasst und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben, dass man Rücksetzer zum Einstieg nutzen kann. Sie sehen, dass alle Einstiegskurse gepasst haben und man damit einen sehr schönen Gewinn verzeichnen konnte. Die Aktie hatte am 30. Juli ein neues Allzeithoch bei 106,10 CHF markiert und wir glauben, dass das Allzeithoch schon bald Schnee von gestern ist.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wenn auch Sie im richtigen Moment Aktien kaufen wollen und wertvolle Börsentipps zum Schnäppchenpreis haben möchten, sollten Sie unsere Trading-Tipps abonnieren. Wer dazu täglich Informationen und Börsentipps „frei Haus“ haben möchte, abonniert unsere erfolgreiche Trading-Tipps-Express-Service-Kombi, die Sie bis zum 04. August zum Sonderpreis erhalten.