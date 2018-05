Nestlé-Aktie: Nicht beliebt aber aussichtsreich!

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern und das grösste Industrieunternehmen der Schweiz, Nestlé, steht regelmäßig in den Medien und aber auch stark in der Kritik. Jüngst ging es zum Beispiel um den Deal mit Starbucks, bei dem Nestlé von der US-Kaffeehauskette weltweite Vermarktungsrechte erworben hat. Dem gegenüber stehen Berichte über zumindest fragwürdige Verkäufe von Muttermilchersatz in Entwicklungsländer oder die de facto Trockenlegung des französischen Ortes Vittel.



Trotz der vielen Kritik ist die Aktie aus dem SMI seit Jahren fast ein Selbstläufer und Liebling aller "Buy and Hold"-Anleger. Zwar ist der Aktienkurs in den letzten Monaten auf Euro-Basis um über 20 % gefallen, doch erst in der letzten Woche gab es aus charttechnischer Sicht wieder eine erfreuliche Entwicklung!

Lesen Sie den vollständigen Beitrag auf Nachrichten-Fabrik.de weiter!