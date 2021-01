Nestlé-Aktie: Damit liegt man voll im Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Auch in diesem Jahr findet wieder der sogenannte „Veganuary“ statt, bei dem Menschen rund um die Welt aufgerufen werden, sich der veganen Lebensweise anzunähern. Schon seit 2014 werden damit Hunderttausende Menschen erreicht. Das zeigte, dass fleischlose Ernährung voll im Trend liegt.

Das hat auch der Lebensmittel-Riese Nestlé erkannt, der mit einer großen veganen Offensive ins neue Jahr startet. Gleich mehrere neue Produkte auf rein pflanzlicher Basis sollen ihren Weg in die Supermärkte und auf den Tisch der Verbraucher finden. Die Innovationen solle gleichzeitig auch den Plan des Konzerns vorantreiben, in Zukunft klimaneutral zu operieren.

Unter anderem wird die Marke Dolce Gusto neue vegane Kaffeekapseln auf den Markt bringen. Darüber hinaus werden über den gesamten Januar zahlreiche Ernährungstipps, Rezepte und mehr angeboten. Zu guter Letzt kündigte Nestlé ein groß gefächertes Produktangebot für Kantinen an, mit dem vegane Speisepläne ermöglich werden sollen.

Mit diesem Vorstoß dringt der Lebensmittel-Riese nicht nur in einen viel gefragten und hochprofitablen Markt weiter vor. Gleichzeitig arbeiten die Verantwortlichen auch aktiv daran, das eigene Image aufzupolieren. Gerade aus Kreisen von Klimaschützern und Veganern gab es in den vergangenen Jahren viel Kritik zu hören. Offensiv auf diese Verbrauchergruppen zuzugehen, dürfte nicht die schlechteste Taktik sein.

Es wird allerdings vermutlich Jahre dauern, bis Nestlé seinen Ruf als klimaschädliches und rücksichtsloses Unternehmen vollständig abschütteln wird. Aus diesem Grund reagieren die Anleger zumeist auch eher verhalten auf das Bemühen des Unternehmens, mehr in nachhaltige Märkte zu investieren.

Das zeigte sich im Handel am Dienstag wieder einmal sehr deutlich. Die derzeitigen Meldungen rund um den Veganuary gingen an den Anlegern so gut wie vollständig vorbei. Zwar kam es nicht zu Kursverlusten, dasselbe ließ sich aber auch über Gewinne sagen. So verharrte die Nestlé-Aktie auf ihrem Kurs von 96 Euro und ließ nicht im Ansatz neue Signale für die langfristige Kursentwicklung erkennen.





