Die Nervosität bleibt zu Beginn der Woche bestehen

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Die Aktienmärkte haben die Woche etwas uneinheitlich begonnen, da die Nerven angesichts der zahlreichen Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft weiterhin blank liegen.



Während sich der Fokus in letzter Zeit von Evergrande auf die Energiekrise verlagert hat, ist es wohl die etwas weniger diskutierte Inflation/Geldpolitik-Dynamik, die die Anleger wirklich nervös macht. Im Laufe der Jahre hatten wir mit viel Gegenwind für das Wachstum zu kämpfen, aber in dieser Zeit haben uns die Zentralbanken immer den Rücken gestärkt. Das scheint sich nun zu ändern.



Es wird seit langem darüber diskutiert, inwieweit die Nullzinsen und die quantitative Lockerung dazu beigetragen haben, dass sich die Aktienmärkte so gut entwickelt haben, selbst in einem schwierigen Umfeld. Zwar wird die Geldpolitik noch einige Zeit extrem akkommodierend bleiben, so dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollten, aber die Richtung ändert sich, und das könnte die Anleger beunruhigen.



Immer häufiger hören wir Äußerungen von Politikern, die darauf hindeuten, dass die Inflation mehr Kopfzerbrechen bereitet, als sie es sich vorgestellt und erhofft hatten. Es wird auch deutlich, dass sie die Inflation für vorübergehend halten und befürchten, dass sie lange genug anhält, um zu einem Problem zu werden, weshalb sie versucht sind, sie frühzeitig zu bekämpfen.



Das ist eindeutig die Ansicht der Bank of England, die nach Ansicht der Märkte die Zinssätze im Dezember und zwei weitere Male im nächsten Jahr anheben wird, obwohl das Land mit größerem Gegenwind beim Wachstum konfrontiert ist als viele andere, obwohl die Wirtschaft im Juli wieder voll in Gang gekommen ist und dies auch so bleibt.





Michael Saunders, normalerweise eines der aggressivsten Mitglieder des MPC, das kürzlich für ein vorzeitiges Ende der Ankäufe von Vermögenswerten durch die Bank gestimmt hat, unterstützte die Interpretation der Finanzmärkte in Bezug auf künftige Zinsschritte und meinte, dass die jüngsten Anpassungen angemessen gewesen seien.Es sieht so aus, als könnten Haushalte und Unternehmen eine Zinserhöhung in diesem Jahr und weitere im nächsten zu der immer länger werdenden Liste von Herausforderungen hinzufügen, zusätzlich zu dem Ende der Urlaubsregelung und der Aufstockung von Sozialleistungen, Steuererhöhungen und höheren Energiepreisen, um nur einige zu nennen.Während die Bemühungen, Chinas Energiekapazitäten vor der besorgniserregenden Winterperiode zu erhöhen, weitergehen, musste das Land einen Rückschlag hinnehmen, als 60 von 682 Kohlebergwerken nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen geschlossen werden mussten. Da extreme Wetterbedingungen weltweit immer häufiger auftreten und der Energiemarkt extrem angespannt ist, rechne ich damit, dass Unterbrechungen, die sonst kaum Auswirkungen hätten, die Preise weiter in die Höhe treiben werden, vor allem, wenn sich das Wetter abkühlt.Evergrande muss heute eine weitere Kuponzahlung an Offshore-Anleihegläubiger leisten, was angesichts des Verlaufs der letzten beiden Fristen höchst unwahrscheinlich ist. Entscheidend für die Offshore-Inhaber sind die nächsten Wochen und die Frage, ob das Unternehmen in Bezug auf den ersten verpassten Offshore-Kupon irgendeine Zahlung oder Mitteilung machen wird.Die Ölpreise steigen heute erneut, und zwar um etwas mehr als 2 %, und erreichen neue Höchststände, da die Energiekrise den Rohölpreis weiterhin stützt. Die Überschwemmungen in China mögen den Ölpreisen am Montag zusätzlichen Auftrieb gegeben haben, aber wir haben es hier mit einem angespannten Markt zu tun, den die OPEC+ nach einer langen Phase niedriger Preise heißlaufen lässt.Solange die OPEC+ diesen Ansatz weiterverfolgen, ist es schwer vorstellbar, dass die Rallye zu stark nachlässt. Wenn Nord Stream 2 genehmigt wird, könnten die Energiepreise natürlich recht aggressiv korrigiert werden, wenn man sich die letzte Woche vor Augen führt. Angesichts der politischen Sensibilität im Zusammenhang mit der Pipeline wäre es jedoch ein gewagter Schritt, die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt zu überstürzen.Die Rallye der Ölpreise ist nach wie vor sehr dynamisch, und die Fundamentaldaten sind weiterhin äußerst günstig. Wie letzte Woche berichtet, hat die Energiekrise die Rohölnachfrage bereits um 500.000 Barrel pro Tag erhöht, und das, bevor das Wetter umschlägt. Wird es eine Überraschung sein, wenn der Ölpreis im Laufe des Jahres wieder in den dreistelligen Bereich steigt? Wahrscheinlich nicht.Gold hat sich in diesem Monat nicht wirklich weiterentwickelt. Tatsächlich liegt es nur ein paar Dollar über seinem Schlusskurs im September. Es war jedoch faszinierend, die Entwicklung in dieser Zeit zu verfolgen, da die Händler anscheinend darum kämpfen, genau zu bestimmen, welche Funktion der Goldpreis vor dem Hintergrund einer höheren Inflation, einer strafferen Geldpolitik, wachsender Unsicherheit und der Nervosität an den Aktienmärkten erfüllen soll.Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag schien einen Ausweg aus der Sackgasse zu bieten, doch die Erholung verpuffte schnell, und der Preis kehrte zu seinem Ausgangsniveau zurück. Das gelbe Metall wird heute etwas höher gehandelt, aber die Dynamik ist nicht sonderlich ausgeprägt. Die Tatsache, dass die Preise trotz steigender US-Renditen gestützt werden, ist vielversprechend für Gold und vielleicht ein Zeichen dafür, dass seine Eigenschaften als sicherer Hafen wieder bevorzugt werden.Der Bitcoin klettert zu Beginn der Woche weiter und hat den höchsten Stand seit Mai erreicht. Wir sehen möglicherweise, dass sich dieses Momentum ein wenig verlangsamt, wenn auch möglicherweise nicht genug, um einen Run auf $60.000 zu verhindern. Es könnte sogar sein, dass diese psychologische Barriere dafür verantwortlich ist, dass sich die Dynamik etwas verlangsamt, da die Händler weniger scharf auf die Kursrückgänge sind. Gewinnmitnahmen bei der Annäherung könnten dazu führen, dass die Dynamik weiter nachlässt. Über diese kurzfristigen Bewegungen hinaus scheint die Kryptowährung jedoch in einer gesunden Position für einen Run auf die Höchststände zu sein.

