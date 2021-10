Die Nerven liegen blank, aber die Anleger bleiben standhaft

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



In Europa sind heute Morgen leichte Verluste zu verzeichnen, während die US-Futures frühere Verluste wieder wettgemacht haben und vor der Eröffnung an der Wall Street etwas schwächer notieren.



Natürlich gibt es eine Menge Unsicherheit an den Märkten, die die Stimmung in den letzten Monaten belastet hat, aber auch die Anleger geben sich nicht so leicht geschlagen. Vielleicht ist ihr alter Freund TINA der Grund für dieses Verhalten, denn die Fundamentaldaten rechtfertigen eine solche Widerstandsfähigkeit sicherlich nicht.



Zwar ist der Mangel an Alternativen sicherlich ein Argument für eine anhaltende Long-Position an den Aktienmärkten, doch ist dies kaum ein gesunder Grund. Und das nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem die Zentralbanken jeden Ausverkauf effektiv gestoppt haben, was zu einer FOMO-Belagerungsmentalität geführt hat, die im Vergleich dazu jetzt relativ vernünftig erscheint.



Aber wie wir in den letzten zehn Jahren gelernt haben, scheinen wir nie weit von einem Rekordhoch entfernt zu sein, egal wie schwer es manchmal sein kann, die scheinbar überhöhten Niveaus an den Aktienmärkten zu rechtfertigen, oder wie lang und schwerwiegend die Liste der Abwärtsrisiken wird. Wird es dieses Mal anders sein, wenn die Zentralbanken ihre pandemischen Stimulierungsmaßnahmen zurücknehmen und die Zinsen anheben? Das sollte so sein, doch ich bezweifle es.



Zum einen preisen die Märkte für das nächste Jahr eine recht aggressive Straffung der Zentralbanken ein (bzw. in einigen Fällen das Auslaufen der Konjunkturmaßnahmen), die leicht wieder rückgängig gemacht werden könnte, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt und sich die Inflation als weitgehend vorübergehend erweist. Ein Jahr ist eine lange Zeit, insbesondere in einer Zeit, in der sich alles so schnell zu entwickeln scheint. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die politischen Entscheidungsträger davon überzeugt waren, dass die Inflation nur vorübergehend ist.



In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie schlimm die Energiekrise wird, welche Auswirkungen sie haben wird, wie schlimm eine weitere Covid-Welle sein wird und was das für die wirtschaftliche Erholung bedeutet, während sich die Zentralbanken mit den Inflationsrisiken auseinandersetzen.





Umso überraschender ist der Gedanke an ein Tapering und Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Wie wir gesehen haben, wurde das Pfund abgestraft, weil die Bank of England offenbar entschlossen ist, die Zinsen um jeden Preis anzuheben. Ein Schritt, der von der Zentralbank offenbar als politischer Fehler angesehen wird, der den ohnehin schon wackeligen Aufschwung weiter belasten wird.Oder, was vielleicht noch besorgniserregender ist, ein Zeichen dafür, dass das Schlimmste noch bevorsteht, da das Land mit der Realität eines viel größeren Inflationsproblems konfrontiert ist, das die Wirtschaft schwer zu belasten droht? Wie auch immer, die Währung hatte zu kämpfen, und obwohl sie sich in diesem Monat erholt hat, wird dies weithin als eine vorübergehende Erholung angesehen, der noch weitere Schmerzen folgen werden.Auf den ersten Blick sehen die heutigen Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich gar nicht so schlecht aus und könnten die Argumente für eine Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbank unterstützen. Ein kurzer Blick unter die Haube zeigt jedoch, dass die Zahlen durch verschiedene Faktoren geschönt sind. Der bemerkenswerteste Faktor ist die Urlaubsregelung, die erst im letzten Monat ausgelaufen ist, und mit 1,3 Millionen Menschen, die davon Gebrauch gemacht haben, sind das viele Menschen, die seitdem entweder arbeitslos oder unterbeschäftigt geworden sind.Während der durchschnittliche Verdienstanstieg von 7,2 % im August ebenfalls sehr gut aussieht und Anlass zur Sorge geben könnte, ist die Zahl weitaus bescheidener, wenn man einmalige Faktoren wie den Rückgang der Inanspruchnahme der Freistellungsregelung berücksichtigt. Ohne diese Faktoren geht das ONS von einer Spanne von 4,1 % bis 5,6 % aus, die zwar immer noch hoch ist, aber im Laufe der Zeit zurückgehen dürfte, da die Arbeitgeber mit höheren Kosten konfrontiert werden.Dies könnte jedoch die zusätzliche Angst im Ausschuss erklären, was die Daten bis Dezember interessant machen wird. Ganz zu schweigen vom geldpolitischen Bericht in etwas mehr als drei Wochen, wenn die BoE ihre neuen Prognosen zusammen mit ihrem Zinsbeschluss veröffentlicht. So oder so wird es sicherlich bis mindestens Dezember dauern, um zu sehen, wie sich das Umfeld in der Zwischenzeit entwickelt.Der Ölpreisanstieg war in den letzten Monaten unaufhaltsam, da sich die Volkswirtschaften weiter erholten, die OPEC+ dem Druck widerstand, die Produktion schneller zu erhöhen, und Rohöl in den Sog des Energiepreisanstiegs geriet. Die Rallye ist nach wie vor sehr dynamisch, und WTI ist auf dem Weg zu einem vierten Tag mit Zuwächsen, nachdem es am Montag zum ersten Mal seit Oktober 2014 über 80 $ geschlossen hat.Während man oft beobachten kann, dass solche Anstiege im Sande verlaufen, wenn sie überfüllt sind - und die meisten scheinen zu diesem Zeitpunkt optimistisch für Öl zu sein -, scheint dies noch nicht der Fall zu sein, da die Momentum-Indikatoren immer noch völlig gesund aussehen. Vielleicht wird sich das noch ändern, wenn sich WTI der Marke von 84-85 oder sogar 90 $ nähert, aber im Moment gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Rallye auf Sparflamme läuft.Natürlich gibt es einige Dinge, die sich grundlegend ändern könnten, um eine Preiskorrektur auszulösen. Zusätzliche Lieferungen aus Russland, die Genehmigung von Nord Stream 2, die Erhöhung des Angebots durch die OPEC+, zum Beispiel. Aber auch - und das ist vielleicht wahrscheinlicher - positive Fundamentaldaten wie weitere Energieausfälle und kälteres Wetter könnten den Preis noch weiter in die Höhe treiben.Der Goldpreis verzeichnet am Dienstag stetige Zuwächse, bewegt sich aber weiterhin innerhalb seiner jüngsten Preisspanne, da die Händler immer noch etwas ratlos sind, was die Zukunft des gelben Metalls betrifft. Es scheint, als befände sich Gold derzeit in einem Zustand der Lähmung, da die Händler abwägen, wo genau es sich in einem Umfeld langsameren Wachstums, zunehmender Ungewissheit und strafferer Geldpolitik befindet.Vorerst könnte es zu einer weiteren Konsolidierung kommen, wobei Aufwärtsbewegungen auf einen Widerstand um die 1.775 $-Marke und Abverkäufe auf eine Unterstützung um die 1.750 $-Marke treffen. Ein signifikanter Ausbruch in eine der beiden Richtungen könnte die Dinge sehr viel interessanter machen, aber in der Zwischenzeit scheint es, dass wir uns in einer Handelsspanne befinden.Die Tatsache, dass sich Gold angesichts steigender US-Renditen so gut gehalten hat, ist eine interessante Entwicklung an den Märkten, die darauf hindeuten könnte, dass die Goldbullen auf kurze Sicht die Oberhand haben, aber das ist nicht das, was man normalerweise erwarten würde, und es wird interessant sein, dies in Zukunft zu beobachten.Bitcoin ist am Dienstag stabil, nachdem er zu Beginn der Woche erneut stark zugelegt hat. Wir haben gesehen, dass er bei der Annäherung an die 60.000 $-Marke, die die nächste psychologische Barriere nach oben darstellt, an Schwung verliert. 