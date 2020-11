Neobroker – die Zukunft und keine Eintagsfliege

Mittlerweile haben Neobroker sich von ihrem Schattendasein verabschiedet und haben es ins Rampenlicht der Börsenwelt geschafft. Ihre Beliebtheit steigt immer mehr auch bei Anlegern, die zur klassischen „Buy and hold“ Strategie tendieren.

Doch werden die Neobroker auch zukünftig am Markt Bestand haben, oder werden sie in ein paar Jahren wieder ein Schattendasein führen? Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen.

Neobroker unterbieten die Gebühren der Banken

Mit sehr günstigen Preismodellen versuchen Neobroker nicht nur den Banken Kunden abzuluchsen, sondern auch neue Kunden für die Börse zu gewinnen. Die Depotführung ist bei fast allen Neobrokern kostenlos und die Ordergebühren im Vergleich zu Banken sehr gering. Da kommen einige Bankkunden ins Grübeln und überlegen, ob sie ihre Börsengeschäfte in Zukunft nicht lieber bei einem Neobroker abwickeln sollten, da sie auf diese Weise einiges an Geld sparen können.

Börsenhandel beliebt wie nie zuvor

Selbst in Deutschland, wo Anleger in der Vergangenheit eher auf Abstand zu Börsenprodukten gingen, zeichnet sich ein neuer Trend ab: die Nachfrage nach dem Handel mit Aktien und Co. stieg in den vergangenen Monaten stark an. Es sind vor allem jüngere Menschen, die gerade den Aktienmarkt für sich entdecken. Da es kaum mehr sichere Anlagemöglichkeiten gibt, bei denen eine Rendite erzielt werden kann, die über der Inflationsrate liegt, sehen viele nur noch eine sinnvolle Alternative in der Investition in Börsenprodukte. Vor allem ETFs (Exchange Traded Funds) sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Die passiv gemanagten Indexfonds zeichnen sich durch geringe jährliche Kosten aus und werfen bei einem mehrjährigen Anlagehorizont im Jahresdurchschnitt 7 bis 10 Prozent Rendite ab. Daher sind ETFs mittlerweile auch bei Neobrokern in großem Umfang erhältlich.

Bild: Die Zukunft: Trading per App. Bildquelle: Gerd Altmann via pixabay.com

Mit Innovation vorne bleiben

Die Fintech-Unternehmen, die Neobroker Plattformen entwickeln, zeichnen sich mit einem Innovationsgeist aus, der vielen Banken oft fehlt.

So bietet das Kölner Startup nextmarkets auf seiner gleichnamigen Plattform seinen Kunden zum Beispiel ein eigens entwickeltes Finanzprodukt an: den sogenannten Spar-CFD. Bei diesem profitieren Anleger von den Zinsunterschieden zwischen dem US- und Eurowährungsraum. Laut nextmarkets beläuft sich die jährliche Rendite darüber auf 1,25%. Bei dieser Prozentzahl kann der Spar-CFD durchaus als interessante Alternative zum Tagesgeldkonto angesehen werden.

Mit intuitiven Apps wollen es die Fintech-Unternehmen ihren Kunden außerdem so einfach und komfortabel wie möglich machen, am Börsenhandel teilzunehmen. Die Entwickler, die oft selbst jahrelang in der Finanzbranche tätig waren, wissen, worauf es beim Handel ankommt und worauf die Kunden Wert legen.

Vor allem die jüngere Generation, die neuen Produkten und Entwicklungen offen gegenübersteht, soll mit Neobrokern eine Möglichkeit gegeben werden, mit der Welt des Börsenhandels in Berührung zu kommen.

Fazit

Neobroker heben sich mit attraktiveren Preismodellen von Banken ab, was für viele Kunden ein Wechselgrund sein dürfte.

Eine gute Bedienbarkeit oftmals per App spricht nicht nur jüngere Menschen an, am Börsenhandel zu partizipieren. Neue Produkte wie der genannte Spar-CFD führen auch bei risikobewussten Anlegern langsam zu einem Umdenken.

Das alles dürfte auch in Zukunft eine Rolle spielen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass Neobroker nicht wieder im Schatten der Banken verschwinden werden.