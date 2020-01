Nemetschek wächst weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

In den letzten Tagen sind - ausgelöst von einem Analyst der Baaderbank - Zweifel am Wachstumsvermögen von Nemetschek aufgekommen und die Marktteilnehmer haben eine Konsolidierung eingeleitet. Die Konsolidierung scheint am Fibonacci Retracement bei 62,93 Euro ihr Ende gefunden zu haben. Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das all time high wieder in den Fokus rückt und durch eine Long-Strategie ein gehebelten Gewinn von 61 % möglich wird.

Die Nemetschek Gruppe hält ein Portfolio von 16 Marken, deren zugrunde liegende Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von weltweiten Bau- und Infrastrukturprojekten abdecken. In diesem Bereich ist Nemetschek Vorreiter bei der Digitalisierung und erhöht somit die Qualität im Bauprozess unter anderem durch einen papierlosen Workflow aller am Projekt beteiligten Parteien.

Die durchwegs hohen KGVs (2020 wird ein Multiple von aktuell 68 erwartet) verdammen das Unternehmen demnach auch weiter stark zu wachsen um einen Kurseinbruch entgegen zu wirken. Seit 2016 ist dies auch eindrucksvoll mit einer jährlichen Wachstumsrate der earnings per share von rund 30 % gelungen. Für die nähere Zukunft bis 2022 werden 14 % p.a. erwartet.

Analysten verschiedener Banken sehen die Sache differenzierter. Die Deutsche Bank sieht die Nemetschek Aktie demnächst bei 80 Euro, was von der Baader Bank angezweifelt wird. Hier wird vielmehr von einem Ziel bei 62 Euro ausgegangen.

Zum Chart

Nach der "Delle" in der Kursentwicklung - vom Oktober 2018 bis Anfang Mai 2019 - bildete sich eine Seitwärtsrange aus. Diese Range wurde nach 10 Monaten im Dezember 2019 nach oben durchbrochen. Schon am 20. Januar 2020 markierte der Kurs das all time high bei 69,05 Euro. Aktuell ist eine Korrektur bis auf das Retracement bei 62,93 Euro im Gange, nachdem widersprüchliche Analystenkommentare vom 23. Januar bei den Aktionären Zweifel aufkommen ließen. Zwischenzeitlich gab der Kurs am 23. Januar intraday um fast 8 % nach. Am 29. Januar dreht der Kurs exakt auf dem Fibonacci-Retracement von 62,93 Euro nach oben. Ein weiterer Support findet sich auf dem tieferen Retracement bei 59,25 Euro. Als nächstes Ziel gilt es, das all time high bei 69,05 Euro wieder anzulaufen und von dort mittelfristig das Level 78,54 Euro ins Visier zu nehmen.

Nemetschek (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 69,05 // 78,54 Euro Unterstützungen: 62,93 // 59,25 Euro

Fazit

Der Aktienkurs von Nemetschek befindet sich in einer Konsolidierungsphase und könnte danach das all time high bei 69,05 Euro anpeilen.

Der Mini Future Long (WKN MC5N5U) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 7,65 von einem steigenden Kurs der Nemetschek-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 4,11 Euro (6,4 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 61,00 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,48 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 69,05 Euro liegen (1,28 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC5N5U

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,70- 0,72 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 56,20 Euro

Basiswert: Nemetschek KO-Schwelle: 60,09 Euro

akt. Kurs Basiswert: 63,53 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,28 Euro Hebel: 7,65

Kurschance: + 61 Prozent Quelle: Morgan Stanley

