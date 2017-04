Nemetschek (Weekly) - Raus aus der Konsolidierung

Raus aus der Konsolidierung





Seit Jahren befindet sich die Nemetschek-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Das

zyklische Hoch von Mitte Oktober 2016 bei 59,50 EUR nutzte das Papier allerdings,

um in eine Konsolidierung überzugehen. Nach einem erfolgreichen Test des langfristigen

Haussetrends seit August 2012 (akt. bei 49,93 EUR) liefert die abgelaufene Woche nun

starke Indizien für ein Ende des Luftholens – und zwar in dreifacher Hinsicht. Zunächst

einmal gelang dem Titel der Sprung über die Hochs der letzten fünf Wochen, die allesamt

im Bereich der Marke von knapp 52 EUR ausgeprägt wurden. Gleichzeitig konnte die 38-Wochen-Linie

(akt. bei 53,14 EUR) zurückerobert werden. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt aber sicherlich

der Bruch des seit Oktober bestehenden Korrekturtrends, womit die gesamte Verschnaufpause

letztlich als klassische Korrekturflagge interpretiert werden kann. Die beschriebenen

Ausbrüche werden zudem durch ein neues Einstiegssignal seitens des trendfolgenden

MACD untermauert. Das nach oben aufgelöste Konsolidierungsmuster lässt perspektivisch

sogar auf neue Rekordstände oberhalb der Marke von 59,50 EUR schließen. Als Absicherung

bietet sich die ehemalige Flaggenbegrenzung (akt. bei 52,83 EUR) an.





















Nemetschek (Weekly)











































