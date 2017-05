Nemetschek (Weekly) - Neues Rekordhoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":



















Raus aus der Konsolidierung“ titelten wir am 3. April in Bezug auf die Nemetschek-Aktie.In der Zwischenzeit hat das Papier den erfolgreichen Test des langfristigen Haussetrendsseit August 2012 (akt. bei 51,63 EUR) sowie die seinerzeit beschriebene „bullishe“Auflösung einer klassischen Korrekturflagge in ein neues Allzeithoch ummünzen können.Mit dem Sprung über den alten Rekordstand von Oktober 2016 bei 59,50 EUR entstehteines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Da darüber hinaus dertrendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) „long“positioniert ist, können Anleger unverändert von einem intakten Haussetrend ausgehen.Im „uncharted territory“ jenseits des alten Rekordstandes lassen sich die nächstenAnlaufziele in Form der 138,2%- bzw. der 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulsesvon Oktober 2016 bis Anfang Februar 2017 (64,27 EUR bzw. 67,21 EUR) ableiten. Um dieGefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, kannder Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau des alten Rekordlevels bei 59,50EUR nachgezogen werden.