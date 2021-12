Nemetschek – Seitwärtsrenditen auf Bauboom-Fundament

Die Nemetschek-Aktie DE0006452907 notiert mit 108 Euro knapp unterhalb des Allzeithochs bei 116 Euro vom 9.11.21. Innerhalb von 6 Monaten haben sich Aktienkurs und Marktkapitalisierung in etwa verdoppelt (11,8 Mrd. Euro). Etwas mehr als 50 Prozent der Aktien sind im Besitz der Gründerfamilie. Der Hersteller von Softwarelösungen für die AECO-Branche (Architektur, Ingenieurbau, Konstruktion und Betrieb von Immobilien) deckt die gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und profitiert vom Bauboom und der Digitalisierung einer Branche, die noch immer von fraktionierten Prozessen gekennzeichnet ist. Wer sich bei den schwindelerregenden KGVs des Wachstumswerts nicht zum Direktinvestment durchringen kann, sichert sich mit Zertifikaten komfortable Sicherheitspuffer und attraktive Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategien mit 12 oder 15 Prozent Puffer (März oder Juni 2022)

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DV4VRG8 bietet einen Puffer von 12,3 Prozent. Bei einem Cap von 100 Euro und einem Kaufpreis von 95,68 Euro errechnet sich ein maximaler Gewinn von 4,32 Euro oder 15,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.3.22 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Eine baugleiche Strategie mit Fälligkeit am 24.6.22 ist unter der ISIN DE000DV4VRH6 zum Preis von 92,78 Euro investierbar: Der Puffer beträgt 15 Prozent, die Rendite beläuft sich auf 7,22 oder 14,2 Prozent p.a., wenn die Aktie am 17.6.22 oberhalb von 100 Euro schließt. Bei beiden Produkten erfolgt in allen Abrechnungsszenarien ein Barausgleich.

Defensive Capped-Bonus-Pro-Strategie mit 36 Prozent Puffer (September 2022)

Das Bonus-Pro-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HB15NX1 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 110 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 70 Euro (Puffer 36 Prozent) bis zum 16.9.22 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 102,14 Euro liegt der maximale Gewinn bei 7,86 Euro, was einer Rendite 9,8 Prozent p.a. entspricht. In einem negativen Szenario erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie – sie profitieren beim Kauf von einem attraktiven Discount von 7 Prozent gegenüber dem Aktienkurs. Somit fallen Verluste in einem negativen Szenario entsprechend geringer aus als bei einem Direktinvestment.

ZrertifikateReport-Fazit: Nemetschek profitiert derzeit vom Digitalisierungstrend in der Bauwirtschaft und der regen nationalen und internationalen Baukonjunktur. Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung der Aktie ausgehen, können von den hervorragenden Konditionen bei Zertifikaten profitieren und wählen nach persönlicher Risikobereitschaft einen individuell passenden Sicherheitspuffer und die Laufzeit.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nemetschek -Aktien oder von Anlageprodukten auf Nemetschek -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen