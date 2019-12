Nemetschek-Puts mit 62%-Chance bei Kurskorrektur auf 50€

Die Aktie des im TecDAX-Index gelisteten weltweit führenden Softwareherstellers für AEC-Industrie (Architecture, Engeneering, Construction), Nemetschek, verzeichnete am 4.7.19 bei 57,95 Euro ein Allzeithoch. Laut Analyse von www.godmode-trader.de geriet die Aktie danach unter Druck und gab auf bis zu 43,20 Euro nach. Nachdem die Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907) am 7.11.19 den seit dem Allzeithoch bestehenden Abwärtstrend nach oben hin verlassen konnte, überwand sie am vergangenen Freitag sogar die Marke von 54,80 Euro und generierte somit ein Kaufsignal, das einen Kursanstieg auf bis zu 57,95 Euro bzw. 62,50 Euro bewirken könnte. Sollte der Kurs der als sehr teuer eingeschätzten Aktie allerdings auf Wochenschlusskursbasis unterhalb von 52,15 Euro nachgeben, dann könnte dies einen Kursrutsch auf bis zu 45,42 Euro auslösen.

Bearish eingestellte Anleger, die der Nemetschek-Aktie nach den jüngsten Kursgewinnen zumindest eine Korrektur auf bis zu 50 Euro prognostizieren, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 56 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Nemetschek-Aktie mit Basispreis bei 56 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ132E6, wurde beim Aktienkurs von 55,07 Euro mit 0,42 – 0,46 Euro gehandelt.

Gibt die Nemetschek-Aktie in spätestens einem Monat auf die Marke von 50 Euro nach, dann wird der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,71 Euro (+54 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 60,7385 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Nemetschek-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,7385 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX3UW18, wurde beim Aktienkurs von 55,07 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Nemetschek-Aktie auf 50 Euro wird der Turbo-Put – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – einen inneren Wert von 1,07 Euro (+62 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 63,018 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Nemetschek-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,018 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC2KPE6, wurde beim Aktienkurs von 55,07 Euro mit 0,86 – 0,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch der Nemetschek-Aktie auf 50 Euro wird der Turbo-Put einen inneren Wert von 1,30 Euro (+48 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nemetschek-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nemetschek-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek