Nemetschek-Calls mit 59%-Chance bei Kurserholung auf 140€

Obwohl langfristig agierende Anleger mit der Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907) in den vergangenen 12 Monaten einen Ertrag von mehr als 80 Prozent erwirtschaften konnten, ist die Aktie des weltweit führenden Softwareherstellers für AEC-Industrie (Architecture, Engeneering, Construction) wegen ihres äußerst volatilen Kursverlaufs auch für tradingaffine Anleger geeignet. Nachdem die Aktie vor einigen Tagen oberhalb von 150 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, brach sie auf bis zu 122 Euro ein, um sich danach wieder auf 130 Euro zu erholen. Mit einem mehr als 4-prozentigen Kursanstieg auf 131,00 Euro führt die Aktie heute die Liste der MDAX-Werte an.

Risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass die Kurskorrektur der vergangenen Tage übertrieben war und der Großauftrag eines Tochterunternehmens den Kurs der Nemetschek-Aktie weiter beflügeln wird, könnte eine kleine Investition in Long-Hebelprodukten interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nemetschek-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 19.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX3F6C6, wurde beim Aktienkurs von 131 Euro mit 1,05 – 1,09 Euro gehandelt.

Erholt sich die Nemetschek-Aktie in spätestens einem Monat auf die Marke von 140 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,45 Euro (+33 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 118,338 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Nemetschek-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 118,338 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDD6P60, wurde beim Aktienkurs von 131 Euro mit 1,30 – 1,36 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Nemetschek-Aktie auf 140 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 2,16 Euro (+59 Prozent) erreichen.

Faktor Long-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung an Kurssteigerungen der Nemetschek-Aktie teilhaben möchte, könnte ein Investment in Faktor-Long-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat auf die Nemetschek-Aktie mit ISIN: DE000MF2MH04, bildet die Kursbewegungen der Aktie mit 3-fachem Hebel ab. Beim Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF7FNY5, werden die Kursbewegungen der Aktie sogar mit 5-facher Hebelwirkung widergespiegelt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nemetschek-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nemetschek-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek