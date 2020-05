Nemetschek-Call wird weiter rege gekauft

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out’s auf Einzelaktien ist heute in Stuttgart ein Knock-out-Call (WKN KB1EF1) auf den Softwarekonzern Nemetschek. Für den Knock-out-Call liegt laut unserem Händler eine Kaufempfehlung vor, die bereits seit Tagen für hohe Umsätze sorgt. Die Nemetschek-Aktie notiert heute über drei Prozent höher bei 64,20 Euro. Damit ist sie nicht mehr weit von ihrem 52-Wochenhoch aus dem Januar bei 69,20 Euro entfernt.





Ein Knock-out-Call (WKN MC83E3) auf den Online-Bestelldienstleister Delivery Hero stehtauch heute wieder im Fokus der Stuttgarter Anleger. Unser Händler erhält für den Call fast ausschließlich Kauforders. Die Aktie von Delivery Hero ist heute über drei Prozent im Plus und notiert bei 88,50 Euro auf einem neuen All-Time-High.Außerdem kaufen die Anleger in Stuttgart heute sehr rege einen Knock-out-Call (WKN VN2XLD) auf den Sportartikelhersteller Adidas. Im Laufe der Woche senkte Warburg Research das Kursziel von Adidas von 225 Euro auf 215 Euro. Die Adidas-Aktie notiert heute beinahe unverändert bei 208 Euro.

