Nemetschek-Call bei Anlegern sehr gefragt

Heute ist besonders ein Knock-out-Call (WKN KB1EF1) auf den Softwarekonzern Nemetschek gefragt. Für den Knock-out-Call liegt laut unserem Händler eine Kaufempfehlung vor, dementsprechend sind in dem Wertpapier auch nur Käufer zu verzeichnen. Nemetschek vermeldete in der letzten Woche seine Quartalszahlen und bestätigte dabei den Ausblick für 2020. Die Aktie notiert heute bei 59,90 Euro drei Prozent höher.





Uneins sind sich die Stuttgarter Derivateanleger heute bei einem Knock-out-Call (WKN HU705M) auf Vonovia. Käufer und Verkäufer halten sich bei dem Knock-out-Call in etwa die Waage. Vonovia vermeldete, das 3.500 der knapp 415.000 Mieter durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte geraten sind. Der Konzern will mit den Mietern individuelle Regelungen wie Ratenzahlungen vereinbaren. Zudem bestätigte Vonovia auch die Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Jahr. Die Aktie notiert heute beinahe unverändert bei 47,00 Euro.Nicht nur die Lufthansa-Aktie steht bei den Anlegern heute im Fokus, auch ein Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf die Kranich-Airline wird heute sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers sind fast ausschließlich Käufer in dem Optionsschein zu verzeichnen. Der Basispreis des Optionsscheines liegt mit 7,00 Euro unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.