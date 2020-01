Nel Asa – zuschlagen?

Nel-Aktionäre mussten in dieser Woche kurz schlucken. 89 Millionen neue Aktien gaben die Norweger in Zuge einer Kapitalerhöhung aus. Das entspricht 7,3 Prozent des Grundkapitals. Was im ersten Moment negativ klingt, konnte die Aktie kaum nach unten drücken. Denn das Vertrauen der Investoren ist hoch und so konnte man innerhalb von kürzester Zeit eben jene 85 Millionen Euro einsammeln, die sich aus dem aktuellen Kurs und der Aktienanzahl ergeben. Nel kann das Geld gut gebrauchen Man möchte die Marktposition stärken und weiter in Technologie und Organisation investieren.

So soll unter anderem die Marktposition weiter gestärkt und mittels beschleunigter Investitionen in Technologie und Organisation die attraktiven Martkchancen genutzt werden. Gleichzeitig steht die Verstärkung der Investitionen in Entwicklung und Innovation im Fokus. In der Vergangenheit haben sich die Kapitalerhöhungen bei Nel nicht negativ auf den Kurs ausgewirkt.

Aktive Anleger finden mit der WKN MC2MW3 (Hebel 3) und MC5KLC ( Hebel 4,5) das passende günstige Handwerkszeug auf der Turbo-Seite. Vorsicht: Die Wasserstofftitel sind absolut heiß. Langfristig liegt das Ziel für die Aktie bei 1,50 Euro. Wir empfehlen Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen.