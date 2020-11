Nel Asa oder Plug Power? Die beste Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche ging es zum Schluss noch einmal hoch her. Nel Asa steht ganz kurz vor einem neuen Allzeithoch. In einem atemberaubenden Schlussspurt konnte Plug Power zum Ende der Woche mit einem Plus von 5 % die nächste Stufe im Aufwärtstrend erreichen. Der größte Teil der Entwicklung dürfte darauf fußen, dass die Finanzmärkte inzwischen darauf hoffen, Joe Biden würde am 20. Januar tatsächlich das Präsidentenamt übernehmen und dann am 21. Januar die USA erneut in das Klimaschutzabkommen der UN überführen wird.

Dann müssten die USA jedoch wieder die Ziele der UN bekräftigen und gleichzeitig sehr kräftig investieren. Dies könnte wiederum vor allem solchen Unternehmen wie Nel Asa und Plug Power zugute kommen.

Die unbekannte Gefahr für den Höhenflug jedoch ist und bleibt zunächst Donald Trump. Der hat angekündigt, in Georgia die Wahlzettel noch einmal auszählen lassen zu wollen. Dies ist sein gutes Recht. Aktuell beträgt der Rückstand auf Joe Biden dem jüngsten Ergebnis nach lediglich weniger als 0,25%.

Georgia wäre nicht entscheidend. Es laufen allerdings noch weitere Klagen, beispielsweise in Pennsylvania. Dort wiederum wird am Montag wahrscheinlich – im Laufe des späteren Tages – die Wahl offiziell zunächst “anerkannt”, also “zertifiziert”. Die große Hoffnung zahlreicher Trump-Anhänger fußt zum einen auf Klagen am Supreme Court, das vor allem aus konservativen Richtern zusammen gestellt ist. Gleich drei davon hat Trump selbst ins Amt berufen.

Zudem aber könnten auch Wahlmänner aus den einzelnen Staaten wie Michigan, wo die Republikaner die Mehrheit haben, noch für Trump stimmen. Formal sind sie nicht an die Wahl im Bundesstaat gebunden, haben allerdings bis dato nicht erkennen lassen, sich von Trump umstimmen zu lassen.

Dennoch: Die Fragen bleiben letztlich offen – wenn es zu Problemen bei der Amtsübergabe käme, könnte der jüngste Höhenflug der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte wieder jäh beendet sein oder zumindest pausieren. Dies sollten Investoren – und auch Analysten – jeweils beachten.

Insgesamt aber sind Nel Asa und Plug Power aus diesem Sektor aktuell sicherlich die Favoriten. Der Aufwärtstrend ist formal betrachtet besonders groß, insofern beide Werte jüngst im zweistelligen Bereich zulegten. Plug Power profitiert zusätzlich davon, dass das Unternehmen seinen Sitz in den USA hat.

Das wiederum bedeutet, dass es von Investitionen der Regierung der Logik nach unter dem Strich am stärksten profitieren sollte. Nel Asa hingegen hat durch zwei Aufträge profitiert, die in jüngster Zeit gewonnen wurden – einen aus Spanien und einen: Aus den USA. Wer hier kurzfristige Chancen nutzen möchte, wird sicherlich in beide Unternehmen investieren können oder “müssen”. Diversifikation ist hier Trumpf – und beachten Sie den Ausgang des US-Wahldramas.





