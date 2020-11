Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist der Sieger des Tages zum Wochenende. Ein Hammer! Die Aktie konnte nicht nur mehr als 3 % aufsatteln: Der Wert ist auf dem Weg dazu, die kommende Woche mit einem sehr starken Allzeithoch fortzusetzen und damit ein ganz neues Kursziel vor Augen zu haben. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Die Aktie hat am Freitag gleich zum Handelsauftakt einen Aufschlag auf etwa 2,25 Euro realisiert. Dies hat den Weg frei gemacht, um die Marke von 2,50 Euro zu avisieren. Hindernisse sind nicht mehr sichtbar. Vielmehr sind im aktuellen Aufwärtsmodus sogar Notierungen in Richtung von bis zu 3 Euro denkbar. Denn die Aktie hat in den zurückliegenden vier Wochen einen Aufschlag in Höhe von 39 % realisiert.

Nel Asa: Die neuen Impulse





Die neuen Impulse sind entstanden, als die US-Wahl ihren Ausgang nahm. Diese zeitliche Übereinkunft ist jedoch teils nur ein Zufall. Denn Nel Asa profitierte von zwei erheblichen Aufträgen, einmal aus den USA, zudem auch aus Spanien. Dort ging es um die Partnerschaft mit Iberdrola, die offenbar auch wirtschaftlich betrachtet erheblich ist.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Diese Impulse decken sich mit der US-Wahl, die weiterhin ihre Kreise zieht. Joe Biden muss ab dem 20. Januar als eines der großen Wahlziele das Versprechen einlösen, die nächste US-Regierung wolle dem UN-Klimaschutzabkommen (wieder) beitreten. Damit verspricht Biden implizit weitere Investitionen in den Bereich der alternativen Energien.

Die US-Amerikaner werden in der gesamten Branche für nachhaltige Investitionen und Stimmung sorgen, meinen Beobachter. Insofern ist die Aktie von Nel Asa schlicht neben Plug Power nur der Branchenführer dieser Stimmungslage. In den kommenden Wochen sollte angesichts der ausstehenden Übergangsphase in den USA die Chance auf eine Fortsetzung groß sein.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.