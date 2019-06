Nel Asa jetzt im Paket zu haben

Wie werden wir uns in 15-20 Jahren fortbewegen? Diese Frage treibt in diesen Tagen nicht nur die Politik in Berlin oder Brüssel um. Seit einiger Zeit tobt ein Wettlauf um die beste Technologie. Die Bereiche Wasserstoff und Elektromobilität sind auch an der Börse sehr spannend. BYD und Tesla sind schon lange bekannt. Nun nimmt auch Nel Asa den Weg in die Depots. Morgan Stanley hat jeweils auf einen Wasserstoff und einen Batterie-Index Produkte aufgelegt. Auf Wasserstoff bietet der Emittent Faktor und Mini Futures an und auf E-Mobilität Batterie ebenfalls Faktor und Mini Futures.

Im Wasserstoff Index sind folgende Werte enthalten:

Ballard Power,Plug Power, Hydrogenetics , Nel ASA, PowerCell AB, Hexagon Cmposites ,ITM Power ,Linde , Air Liquide, SFC Energy

Im Batterie Index:

Autohersteller

Tesla , BYD

Batterie-Produzenten

Samsung SDI , LG Chem , Varta , Voltabox , Akasol

Rohstoff-Lieferanten

Albermale , SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) , Livent Corp