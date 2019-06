Nel Asa - erneute Kaufchance?

Bei Nel Asa erhalten mutige Anleger am Dienstag eine erneute Kaufchance. Am Pfingstmontag gab es eine Explosion an einer Wasserstoffstation in Kjørbo außerhalb von Oslo. Nel ist an der Station beteiligt. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zur Ursache. Die Aktie fällt am Dienstag deutlich. Finanzen.net berichtet zudem über den Ausstieg zweier Großaktionäre Wir empfehlen weiterhin den Einstieg bei Nel Asa mit dem defensiven Turbo-Bull MF804X von Morgan Stanley und einer kleinen Position.