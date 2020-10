Nel Asa: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wie bewerten Chartanalysten die Lage?

Der gleitende Durchschnittskurs der Nel Asa beläuft sich mittlerweile auf 14,42 NOK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16.6767 NOK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,65 Prozent und führt zur Bewertung “Buy”. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,27 NOK. Somit ist die Aktie mit -13,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein “Sell”. Damit vergeben wir die Gesamtnote “Hold”.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes BildDie Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Nel Asa. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nel Asa daher eine “Hold”-Einschätzung. Insgesamt erhält Nel Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein “Hold”-Rating.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 55,04 ist die Aktie von Nel Asa auf Basis der heutigen Notierungen 10 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Elektrische Ausrüstung” (60,83) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung “Buy”.

