Nel Asa, Nikola, ITM Power - kommt jetzt die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Wasserstoff-Titel stehen in dieser Woche im großen Stil unter Druck. Nel Asa hat im Tief rund 30 Prozent an Wert eingebüßt, McPhy hat sich halbiert. Blickt man in die gängigen Suchmaschinen zu einzelnen Aktien, findet man Artikel die den aktuellen Kursverlauf bedauern. Nicht weil die Aktien massiv heiß gelaufen sind, sondern weil man am Aktienmarkt die Milliardenförderung für Wasserstoff nicht zu würdigen weiß. Dabei wären alle Wasserstoff-Titel selbst nach einer 50 prozentigen Korrektur noch sportlich bewertet. Die Kurs-Umsatz-Ratios lagen zuletzt teilweise über 50! für einen erwarteten Umsatz im Jahr 2021. Will heißen, konvertiert einfach Umsatz in Gewinn und ihr seid langfristig eine nur noch “teure” Aktie. Trotzdem bietet das Wasserstoff-Segment für risikofreudige Anleger tolle Chancen. Wir haben in unseren Turbo-Dienst am Donnerstag einen Korb aus 10 Aktien mittel Index gelegt. Hier können Sie uns testen…