Nel Asa - News dreht alles um

Nel Asa ist derzeit die heißeste Aktie in Europa. Unser Trade mit Einstieg bei 0,56 Euro lag zeitweise deutlich unter Wasser. Die Explosion an der Tankstelle hatte nach einigen schlechten Nachrichten zuvor, wirklich niemand auf dem Schirm. Wir hatten jedoch einen defensiven Turbo-Bull (MF804X) empfohlen, der den Turbulenzen getrotzt hat und nun schon wieder schön im Plus liegt. Nel veröffentlichte am Donnerstag eine ausführliche Stellungnahme und konnte die Investoren zufriedenstellen. Die Geräte von Nel scheinen nicht für die Explosion schuld zu sein. Die Aktie springt um 10 Prozent an und liegt damit vom Tief fast 20 Prozent entfernt. Wir bleiben mittelfristig bei der Aktie dabei. Wer weitere Tipps und Trades erhalten möchte, ist eingeladen in unseren Exklusivbereich zu kommen.