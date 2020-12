Nel Asa: Neues Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das Unternehmen Nel Asa galt für längere Zeit als Nutznießer der Entwicklung in den USA. Der neue US-Präsident Joe Biden ist nun von den Wahlmännern offenbar tatsächlich gewählt. Das Ergebnis wird am 6. Januar formal im Kongress angenommen werden. Damit ist klar, dass die USA zumindest vorhaben, erneut dem UN-Klimaschutzabkommen beizutreten.

Dies wiederum könnte in den kommenden Monaten zu einer noch besseren Stimmung unter den Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen führen. Denn die Biden-Regierung muss dann auch den Ausstoß an CO 2 reduzieren. Nutznießer war mit einem Auftrag bereits die Nel-Tochter Nel Hydro.

Nun warten Investoren offenbar auf weitere Impulse. Die Aktie verharrt auf sehr hohem Niveau über den bis dato geltenden Allzeithochs von 2,20 Euro. Die entscheidenden Kräfte scheinen indes zu fehlen, um das Kursziel von 2,50 Euro binnen kürzester Zeit zu erobern.

Dennoch sind Chartanalysten optimistisch. Das Bild, das die Aktie derzeit abgibt, ist stark. Es gibt kaum Hindernisse auf dem Weg zu der runden Marke. Zudem seien die Notierungen nach unten sehr gut geschützt. Schon bei 2,10 Euro wurde kürzlich eine Unterstützung erfolgreich getestet.

Dies gilt eher als Bestätigung für die starke Verfassung des Titels. Insofern ist es nicht überraschend, dass zumindest zum absoluten Intraday-Hoch bei 2,48 Euro der Weg als offen gilt.

Mittelfristig dürfte jedoch entscheidend sein, ob den US-Ankündigungen weitere Schritte folgen. Denn auch die Konkurrenz von Nel Asa, Plug Power aus den USA oder Ballard Power aus Kanada, tritt derzeit auf der Stelle.

Technische Analysten sehen den norwegischen Konzern dennoch in einer starken Position. Die Chance auf einen Ausbruch nach oben zeigt sich in einem Vorsprung von mehr als 25 % auf den GD200, den maßgeblichen Trend-Indikator. Überraschungen nach unten sind kaum zu erwarten.





