Nel Asa: Knaller!

Nel Asa hat mal wieder geschafft, was US-Präsident Donald Trump stets als „Great News“ verkündet. Das Unternehmen hat, wie nun ein ausführlicher Bericht im Nebenwerte Magazin verdeutlicht, seine Aktivitäten in Norwegen neu bündeln wollen. Dabei soll eine Beteiligung sich in Norwegen stärker profilieren. Der Aktienkurs reagierte zuletzt darauf, in dem die Aktie an verschiedenen Dimensionen immerhin in den vergangenen Tagen jeweils ein Allzeithoch schaffte.

Das Ergebnis der Neuordnungen, so der Bericht, soll eine Fokussierung auf Everfuel sein. Das Unternehmen, an dem sich Nel Asa beteiligt hat, wird künftig den „Betrieb und den Ausbau von Wasserstoffinfrastrukturen und Tankstellen“ betreiben.

Der Markt, um den es geht, ist das heimische Norwegen. Everfuel erhält die Aufgabe, die Technologie von Nel zu verwenden. Dies ist der „Beef“ des neuen Deals, für den Nel Asa damit die Mehrheitsbeteiligung von H2 Fuel Norway AS einer 100%igen eigenen Tochter, an Everfuel abgeben wird.

Die Tochter insgesamt wird dann die Firma „Everfuel Norway Retail AS“ sein. Norwegen“weit“ soll eine neue H2-Infrastruktur gebildet werden. Die erste gute Nachricht liegt bereits vor. Die Tochter H2 Fuel Norway AS hat nun eine öffentliche Ausschreibung gewonnen – vom Klima Büro der Stadt Oslo. H2Fuel Norway AS darf eine Wasserstofftankstelle errichten.

Dieses Projekt könnte Signalwirkung haben. Denn Wasserstofftankstellen gelten u.a. auch als Faustpfand im Kampf um einen besseren Klimaschutz. Vielleicht eröffnet sich für Nel Asa die Chance, weitere Aufträge als bislang für die US-Tochter Nel Hydro zu akquirieren. Das nächste Kursziel über dem Allzeithoch jedenfalls hat es in sich.

