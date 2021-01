Nel Asa: Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Am Donnerstag nach der Einführung von Joe Biden in das Amt des US-Präsidenten ist die Stimmung bei den Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen etwas besser als zuvor. Dies gilt auch für Nel Asa. Der Hammer der vergangenen Tage: Die Aktie wurde massiv unter die Marke von 3 Euro gezerrt – und erholt sich erneut. Ein stärkeres Zeichen auf dem Weg zum Kursziel Allzeithoch kann es nach Meinung von Analysten kaum geben.

Das Comeback nach oben läuft fast mustergültig. Die Norweger profitieren von der Neuausrichtung der US-Politik in Richtung Klimaschutz. Die Tochter Nel Hydro sollte zahlreiche Aufträge erhalten können oder sich zumindest aussichtsreich darum bewerben. Sie sitzt in den USA.

Alle Vorzeichen sprechen nun für Nel Asa. Denn Biden hat schon die ersten Schritte eingeleitet, um die USA zurück in das UN-Klimaschutzabkommen zu führen. Dies wiederum kann 30 Tage in Anspruch nehmen – und dann müssten die USA weitere Schritte in Richtung der Reduktion von CO-2-Emissionen unternehmen.

Die nächsten Schritte und Aufträge oder zumindest die Diskussion dazu sollten demnach bald folgen. Die Stimmung zeigt sich ohnehin im Kurs. Es ging in den vergangenen vier Wochen um gut 30 % nach oben. In den zurückliegenden drei Monaten gewann die Aktie gleich 84 % dazu und in einem Jahr mehr als 190 %.

Pausen auf dem Weg nach oben gab es lediglich zuletzt – mutmaßlich waren dies einfach nur Gewinnmitnahmen. Kursziel sind nach Meinung von Chartanalysten nun 3,36 Euro vom 8. Januar als Allzeithoch. Darüber ist sehr viel Platz, um deutlich stärker durchzustarten. Technische Analysten verweisen darauf, dass durch die Unterstützung bei 3 Euro auch sämtliche kurzfristigen Indikatoren bestätigt werden konnten. Insofern haben sich alle Anzeichen auf einen Kursanstieg in den vergangenen Tagen bestätigt.





