Nel Asa: Doppelt und dreifach stark!

Nel Asa hat sich am Dienstag wieder etwas vom vorhergehenden Schwächeanfall erholt. Die Aktie konnte sich auf sehr hohem Niveau stabilisieren und könnte – so Beobachter angesichts der jüngsten starken Stabilisierung – sogar wieder in Richtung Allzeithoch als naheliegendem Kursziel marschieren. Ein Hammer. Denn:

Die Aktie von Nel Asa zählt ohnehin zu den stärksten Werten im Hype-Sektor der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie. Der Titel konnte innerhalb eines Monats, auch bedingt durch die US-Wahl, gleich 31 % aufsatteln. Diese Dynamik sollte sich fortsetzen können.

Der Wert gilt als „doppelt und dreifach stark“. Halten wir fest, dass sich die Kurse auch nach oben bewegten, als Mitte November ein neues Großprojekt in Spanien bekannt wurde. Mit Iberdrola zusammen wurde bereits das zweite Projekt im November begründet. Tage zuvor meldete die US-Tochter Nel Hydro einen Auftrag aus Kalifornien. Die USA sind auch bedingt durch die bald beendete Prozedur der US-Wahl einer der Kurstreiber.

Am 14. Dezember wird Joe Biden durch die Wahlmänner in den USA zum neuen Präsidenten bestimmt werden. Spätestens zum 20. Januar, dem Tag der Inauguration, muss der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Bereich für die Entwicklung des Klimaschutzes weiter vorangetrieben werden. Es wäre erstaunlich, wenn etwa die US-Tochter Nel Hydro nicht dabei wäre.

Aus dieser Sicht ist die Aktie nicht zufällig in einem starken Aufwärtstrend. Belastend wirkte vor Tagen, dass ein Investmenthaus von einem Kurssturz ausging. Tatsächlich ist die Aktie wie die aller Unternehmen in dem Bereich wirtschaftlich auf Basis der aktuellen Daten noch überbewertet. Dennoch stimmt der Trend.

Technische Analysten etwa verweisen nach dem Überqueren des früheren Allzeithochs bereits wieder darauf, dass die Aktie in allen zeitlichen Perspektiven das Momentum sowie die relative Stärke auf seiner Seite hat. Kombiniert mit der guten Stimmung am Markt eröffnen sich Chancen.





