Nel Asa: Besser als Plug Power!

Nel Asa ist auf dem Weg, in der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen zumindest bezogen auf die Kursentwicklung die Nummer 1 zu werden. Das norwegische Unternehmen ist anders als die Konkurrenz derzeit auf dem Weg, ein Allzeithoch nach dem nächsten zu erreichen.

Am Dienstag ging es erneut um 2,2 % aufwärts. Damit rückt ein Kursziel nahe, das selbst die kühnsten Optimisten für 2020 noch nicht in Betracht gezogen haben.

Das Unternehmen befindet sich mit seiner Aktie auf dem Weg dazu, sogar 3 Euro zu avisieren. Diese Grenze gilt als magisch, da sie noch zum Jahresbeginn in unerreichbarer Ferne schien. In der Jahresbilanz zeigt sich trotz der Corona-Krise nun ein Plus in Höhe von 226 %. Die Notierungen sind alleine in den vergangenen zehn Monaten nach dem Ausbruch des Corona-Problems um über 100 % nach oben marschiert.

Der Trend setzt sich derzeit offenbar vor allem mit Blick auf das Geschehen in den USA fort. Joe Biden hatte angekündigt, dass die neue US-Regierung in den Klimaschutz investieren wird. Dazu gehört auch, dass der Wasserstoff-. und Brennstoffzellen-Bereich bedacht werden muss.

Nel Asa ist mit seiner Tochter Nel Hydro recht aussichtsreich vertreten. Schon zuletzt akquirierte die Tochter einen Auftrag. Dem könnten in den kommenden Jahren durchaus weitere Projekte folgen, denn die meisten Bundesstaaten in den USA – Ausnahme Kalifornien – stehen am Anfang der Umstellung auf die alternativen Energien.

Die Aktie von Nel Asa ist aus Sicht technischer Analysten nun sogar im stärksten Trend der vergangenen Monate. Der besonders bedeutende GD200 ist um immerhin mehr als 55 % überwunden worden. Alle technischen Indikatoren zeigen weiter steigende Kurse an. Insofern rückt die magische Grenze nahe.





