Nel Asa: Alarm!

Nel Asa ist ganz schlecht in die neue Woche gestartet. Die Aktie verlor gleich zum Start der nächsten Handelswoche immerhin über 6 %. Dies ist an sich verkraftbar. Allerdings löst ein bestimmter Umstand hier einen kleinen Alarm aus.

Der Wert unterkreuzte die vormals bedeutende Marke von 3 Euro. Dies werden zahlreiche Analysten und vor allem computerbetriebene Algorithmen registrieren. Insofern lohnt es sich, die Ausgangssituation noch einmal genau zu betrachten.

Immer wieder hatten verschiedene Analysten aus der wirtschaftlich orientierten Aktienanalyse darauf verwiesen, die Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen sei insgesamt deutlich überbewertet. Dies wiederum scheint sich nun zumindest teilweise zu bestätigen. Immerhin hat Nel Asa nun die Marke unterkreuzt, die auch als Unterstützung angesehen worden war.

Damit summieren sich die Entwicklungen der vergangenen vier Wochen zwar immer noch auf ein Plus. Dies jedoch fällt deutlich geringer aus. In einem Monat ging es „nur“ noch um 38 % nach oben. Das Plus aus den zurückliegenden drei Monaten liegt bei lediglich 82 %.

Die Zahlen sind noch immer hervorragend. Dennoch tritt eine kleine Zäsur ein. Die Gründe für den Anstieg des gesamten Sektors und vor allem auch bei Nel Asa sind in den USA zu suchen. Joe Biden will als neuer US-Präsident, wie er am Wochenende erneut betonte, das Land zurück in das UN-Klimaschutzabkommen führen.

Damit aber wird die USA Milliarden von Dollar in die Hand nehmen müssen, um in den nächsten Monaten zumindest zu signalisieren, der CO-2-Ausstoß solle zurückgeführt werden. Dies wiederum ist ein Argument dafür, ein Wachstum bei den Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen anzunehmen.

Vornehmlich die in den USA schon tätigen Unternehmen können davon – so meinte die Börse – profitieren. Dies trifft etwa auf Nel Asa zu, da das Unternehmen mit Nel Hydro ein Tochterunternehmen betreibt, das in den USA aktiv ist. Dort hat es zuletzt sogar einige Aufträge erhalten.

Nun kann es aus charttechnischer Sicht tatsächlich zu einigen Kurskorrekturen kommen. Kurse von wenige als 3 Euro sind formal noch Teil des Aufwärtstrends. Gespannt dürfen wir sein, wie die Algorithmen reagieren.





