Nel Asa Aktie: Das passiert jetzt!

Nel Asa ist in den vergangenen Tagen sehr massiv nach oben geklettert. Der Wert konnte bei einem Aufschlag von über 18 % zuletzt die vorhergehende massive Krise durch die Partnerschaft zu Nio wieder überwinden. Jetzt befindet sich das Unternehmen aus Norwegen auf dem Weg nach oben: Dies ist zum einen auf die bessere Stimmung insgesamt, zum anderen aber auch auf die Hoffnung durch Joe Biden zurückzuführen.

Nel Asa: Das passiert jetzt!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Die Aktie lässt durch ein kleines Minus am Donnerstag ein minimales Fragezeichen. Dennoch – das passiert jetzt: Die Aktie hat durch den Biden-Sieg wie andere Unternehmen derselben Branche einen eminenten Impuls nach oben erhalten. Der Wert konnte dabei davon profitieren, dass jetzt der Umwelt- und Klimaschutz wieder gestärkt werden dürfte. Die Chancen darauf sind insofern erheblich gestiegen, als Joe Biden das Klimaschutzabkommen wieder aufleben lassen möchte.

Dafür benötigt Joe Biden auch Vorzeigeprojekte, die in den USA zu neuen Investitionen führen dürften. In den kommenden Tagen und Wochen hat Nel Asa daher die Chance auf ein weiteres politisches (!) Comeback, so sehen es auch einige Analysten und Kommentatoren. Technisch ist der Wert ohnehin in allen zeitlichen Dimensionen extrem stark.





