Nel Asa Aktie: Ein heißes Eisen!

Goldgräberstimmung. Dieses Wort trifft die Situation rund um boomende Aktien wohl am besten. Derzeit stehen unter anderen Wasserstoff-Aktien im Fokus, namentlich die Nel Asa-Aktie. Wie das Wertpapier tatsächlich zu bewerten ist, treibt demzufolge Finanzexperten und Anleger um. Kann man für den Umgang mit der Nel Asa-Aktie aus früheren Hypes der Börse lernen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Finanzportal „boerse.de“ am Donnerstag.

Dass die Aktie für Aufregung sorgt, erklärt man sich dort mit der Ausrichtung des Unternehmens. Als Spezialist für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liege Nel Asa zurzeit voll im Trend, heißt es. Der Bericht zitiert den Analysten Gerard Reid, Partner und Mitgründer des Beratungsunternehmens Alexa Capital. Dieser zieht Parallelen zum Solarboom vor etwa 15 Jahren und erklärt dann, wodurch der derzeitige Boom angeheizt werde. Ein Grund dafür sei demnach die Aussicht auf Subventionen in Sachen Wasserstoff. Ob Bundesregierung oder Europäische Union, die öffentliche Hand sei offenbar bereit, für eine Wasserstoff-Strategie jetzt und in nächster Zukunft viel Geld locker zu machen. Das mache das Wertpapier attraktiv. Eingangs weist man jedoch auch darauf hin, dass regelmäßige Kursschwankungen gerade für Wasserstoff-Aktien typisch seien. Es bleibt also spannend.

