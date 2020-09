Nel Asa Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa berappelt sich recht deutlich wieder von den massiven Kursverlusten, die in den vergangenen Tagen zu verzeichnen haben. Wenn die Entwicklung sich verstetigt, ist in den kommenden Tagen ein deutlich höheres Kursziel möglich. Der Problemfall “Nikola” scheint sich zumindest in Ansätzen aufzulösen. Dies gilt als gutes Signal.

Nel Asa: 11,7 % Minus in fünf Tagen

Zunächst bleibt unter dem Strich jedoch ein Rücksetzer in Höhe von 11,7 % Minus in den zurückliegenden fünf Tagen. Die Aktie ist überraschend schwächer gewesen als sämtliche Konkurrenten im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment. Der Kurs litt unter den Betrugsvorwürfen dem Partner Nikola gegenüber.

Nikola ist vorgeworfen worden, das Wasserstoff-LKW-Geschäft anders als dargestellt bei weitem nicht übernehmen zu können. Dafür musste jetzt beispielsweise als neuer Partner bzw. Teileigentümer GM einspringen. Das alte US-Unternehmen wiederum hat damit den fatalen Eindruck, den Nikola im Bericht eines Börsenbriefes hinterlassen hatte, nur noch verstärkt.

Es stand und steht zu vermuten, dass hinter dem Bericht über Nikola auch die Interessen eines Hedgefonds stehen, der wiederum als Short-Seller bekannt ist. Diesen Eindruck jedenfalls versuchte der Vorstand von Nikola zu erwecken. Nikola beginnt auf Basis dieser kleineren Verteidigungsstrategie langsam, sich wieder zu erholen. Auch die US-Investmentbank JP Morgan hat mit einem positiven Statement dazu beigetragen.

Nel Asa nun ist als Partner von Nikola gleichfalls wieder im Erholungsmodus. Ohnehin war die Aktie niemals in einen massiven Abwärtstrend geraten. Bei 1,70 Euro haben die Unterstützungen gegriffen, die sich seit Monaten gebildet hatten. Auf dieser Basis dürfte das nächste Kursziel, wenn der Turnaround sich jetzt bestätigt, durchaus wieder bei zumindest 2 Euro ansiedeln, so Chartanalysten. Technische Analysten bestätigen: Die entscheidenden mittel- und langfristigen Signale sind aufwärts gerichtet.





