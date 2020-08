Nel Asa Aktie: Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Unfassbar: Nel Asa konnte auch am Mittwoch wieder aufsatteln. Das Kursziel des Unternehmens schiebt sich praktisch unentwegt aufwärts. Nun ging es um 5 % nach oben. Wie weit darf es noch gehen?

In einer Woche: Tag der Wahrheit

Der Tag der Wahrheit rückt indes näher. Am 26. August wird das Unternehmen die Öffentlichkeit darüber informieren, wie die Monate April bis Juni als zweites Quartal und wie insgesamt auch das erste Halbjahr wirtschaftlich zu bewerten sind.

Meine Prognose ist ungünstig. Die Erwartungen von wenigen Analysten könnten halbwegs erfüllt sein. Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von mehr als 25 jedoch ist die Aktie aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall zu teuer. Nur scheint die Börse sich daran nicht zu stören. Und dies wiederum gilt es zu beachten.

Nel Asa ist jetzt wieder in einem positiven Trend unterwegs. Der Titel kann in den kommenden Tagen aus Sicht der Chartanalysten mangels Hindernissen relativ schnell auf die Marke von 2 Euro zusteuern. Gelingt dies, wären die letzten Zweifel an einem starken Aufwärtsmarsch vorbei. Die Marke für das Kursziel beläuft sich auf immerhin 2,18 Euro. Hier war im Juni das aktuell noch immer gültige Allzeithoch erreicht worden.

Die Aktie ist dabei nach unten sogar recht gut geschützt. Denn der Wert könnte sogar bis zu 1,70 Euro verlieren, ohne in einen auch nur kurzfristigen Abwärtstrend zu geraten. Das bedeutet: Der Wert dürfte nach Meinung von Analysten der Charttechnik größere Chancen haben, die Notierungen nach oben zu schieben.

Technische Analysten bestätigen diese Sichtweise. Jetzt sind sowohl die mittel- wie auch die langfristigen Signale wieder deutlich nach oben gerichtet. Dies verheißt einen starken Hausse-Modus, meinen die Analysten und rechnen mit steigenden Kursen bis zum oben genannten Kursziel. Die überraschende Wende sollte zumindest bis zu den Zahlen am 26. August halten.





