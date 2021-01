Nel Asa Aktie: Stärker als Plug Power?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Im Vergleich zu Plug Power musste Nel Asa in den zurückliegenden Tagen einige Minuspunkte hinnehmen. Während Plug Power aktuell von Top zu Top marschiert, kam es bei den Norwegern sogar zu Gewinnmitnahmen. Diese allerdings dürften nicht so dramatisch sein, dass Nel Asa das bisherige Kursziel nicht ebenfalls erreichen wird.

Die US-Amerikaner von Plug Power sind deshalb im Vorteil, weil die neuen Milliarden-Investitionen aus Kalifornien besonders an US-Unternehmen gehen dürften, erwarten Analysten. Tatsächlich ist diese Erwartung allerdings auch eine Beruhigung für Nel Asa.

Nel Asa hat eine US-Tochter, Nel Hydro, die ebenfalls von den neuen Entwicklungen in den USA profitieren kann. Dort hat die Bundesstaats-Regierung von Kalifornien ein Programm über 4,5 Mrd. Dollar aufgelegt und angekündigt, 1,5 Milliarden in den Ausbau der Wasserstoff-Tankstellen zu investieren.

Dabei kann Nel Asa helfen – und sich über die Tochter Nel Hydro in das Rennen praktisch einmischen. Die Vorzeichen für einen weiteren Ausbruch sind also bestens. Zudem ist der Trend eminent.

Günstig für Nel Asa ist nach einem Plus über 2 % am Mittwoch, dass die Unterstützungen über dem vormaligen Kursziel 3 Euro weiter gehalten haben. Stärker als der aktuelle Trend war Nel Asa wohl mit seiner Aktie nie. Denn 65 % Plus innerhalb von drei Monaten sind ein Pfund, mit dem sich auch bei Trendanalysten wuchern lässt.

Auch 42 % Gewinn in nur einem Monat sind zwar nicht so stark wie das Zwischenergebnis von Plug Power, allerdings ein eminenter Gewinn. Die Aktie konnte 256 % binnen eines Jahres gewinnen. Das wiederum bedeutet, dass der Kurs um den Faktor 3,5 langsamer als Plug Power nach oben verläuft. Allerdings dürften einige Investoren umgekehrt Nel Asa damit mehr Luft nach oben zutrauen.





