Nel Asa Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was für ein Paukenschlag von Nel Asa zum Auftakt des Wochenendes. Die Aktie war in den vorhergehenden Tagen massiv nach unten durchgereicht worden. Davon ist nun wenig zu spüren. Denn gleich zum Handelsauftakt schoss die Aktie regelrecht zunächst abwärts, um dann gewaltig und noch stärker wieder nach oben zu ziehen. Der Wert machte sich direkt auf den Weg zu den früheren Allzeithochs bei 2,19 Euro. Angesichts der vorhergehenden schlechten Stimmung nahezu eine Sensation, so die Meinung von Beobachtern.

Nel Asa: Keine Panik

Die Bewegung bestätigt, was Analysten ohnehin beschrieben hatten. Der Wert befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, der auch inhaltliche, ergo wirtschaftliche Gründe hat(te). Die Kursverluste der vergangenen Tage, ausgehend von mehr als 2,40 Euro auf bis zu 2,11 Euro, waren eine kleine Panik ob der aufgelaufenen Gewinne.

Unbedingt zuschlagen: Das sind die 3 Drohnen-Aktien, die jetzt jeder Anleger haben muss! Hier klicken!

Mit Blick auf den Gesamttrend jedoch ist Panik der falsche Ratgeber, meinen Analysten und Beobachter. Denn die Aktie hat nun mit dem jüngsten Kursaufschlag wieder die kurzfristige Abwärtstrendgerade nach oben durchbrochen. Dies gilt als klares Indiz dafür, dass der Wert in den kommenden Tagen sogar die Marke von 2,40 Euro wieder erreichen kann – oder das noch immer charttechnisch begründete Kursziel bei 2,50 Euro.

Hintergrund der optimistischen Bewertung ist der Umstand, dass die Aktie innerhalb von vier Wochen noch +20 % vorne liegt und mit 2 Euro bzw. darüber 2,10 Euro wichtige Hürden überwunden hat. Wirtschaftlich profitiert das norwegische Unternehmen noch immer von zwei Aufträgen – Iberdrola aus Spanien sowie für die US-Tochter Nel Hydro.

Dies wiederum zeigt, dass auch die US-Wahl weiterhin eine Rolle spielt. Bidens neue Regierung wird ab dem 20. Januar in die CO-2-Reduktion investieren müssen. Dies begünstigt die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie – und damit auch Nel Asa. Der Trend kehrt erneut um.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.