Nel Asa Aktie: Sensation!!

Auch am Freitagmorgen ist die Sensation für den Durchmarsch von Nel Asa noch nicht verdaut. Das Unternehmen hat nun einen nächsten Aufschlag geschafft und nähert sich mit Riesenschritten dem Allzeithoch. Fällt das Allzeithoch in den kommenden Tagen, vielleicht sogar noch am Freitag? Ein mächtiges Kursziel steht an.

Entscheidend war ein Deal, den Nel Asa – wie berichtet – in Spanien abgeschlossen hat(te). Dabei ging es um ein größeres Projekt mit dem Unternehmen Iberdrola. Die dort zu entwickelnde Wasserstoffanlage soll immerhin eine Kapazität von mehr als 200 Megawatt haben. Schon zuvor hatte sich Nel Hydro in den USA ein Projekt gesichert.

Die Stimmung steigt auch deshalb, weil mit Joe Biden in den USA ein Präsident neu ins Amt kommen wird, der ab dem 20. Januar, dem Tag der Inauguration, schnellstens zurück in das UN-Klimaschutzabkommen möchte. Das wiederum legt nahe, dass neben der E-Mobilität und den Solarunternehmen auch das Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen gefördert werden wird.

Dieser Impuls hat die gesamte Branche umfasst und stellt in dem Sinne keine Überraschung mehr dar – wirkt aber bei fast allen Unternehmen annähernd täglich.

Nun wird es spannend. Durch den Kursgewinn kurz vor dem Wochenende setzt sich Nel Asa in Richtung von 2,19 Euro ab. Hier war im Sommer der höchste Kurs aller Zeiten erreicht worden. Wenn die Marke fällt, ist zumindest aus charttechnischer Sicht der Weg frei für weitere neue Kursgewinne in Richtung der nächsten runden Marke 2,50 Euro. Wohlgemerkt: Aus charttechnischer Sicht.

Die technischen Analysten registrieren die jüngste Entwicklung ausgesprochen zufrieden. Die Aktie sei nun in jeder Dimension im sehr starken Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, gleichfalls die relative Stärke nach Levy. Der GD200 wurde nun um mehr als 30 % überwunden.





