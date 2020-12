Nel Asa Aktie: Neues Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa stand zum Auftakt der neuen Handelswoche etwas unter Druck. Das norwegische Unternehmen musste einen Abschlag in Höhe von etwa 1 % hinnehmen und verabschiedete sich zunächst von den früher markanten 2,19 Euro wieder. Schon taucht nach einer starken Vorwoche inzwischen die Frage auf, ob das Papier ein neues Kursziel avisiere -diesmal nach unten. Eher nicht, so der Schluss.

Es ist weiterhin “normal”, dass Kursrücksetzer den Kurs belasten. Das Papier konnte nach einem unglaublichen Aufschlag von mehr als 23 % binnen vier Wochen nicht darauf bauen, dass der Trend sich stetig fortsetzt. Denn die wirtschaftlichen Gründe für den Aufschlag sind noch immer brüchig.

Erinnern wir uns: Schon im Herbst, als Nikola in den USA als Kooperationspartner plötzlich in einen Skandal verwickelt wurde, war offenbar, dass Nel Asa rein wirtschaftlich betrachtet überbewertet ist. Die Norweger haben ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) in Höhe von aktuell sicher über 15.

Die Kursgewinne also beruhen auf Stimmungen und Erwartungen. Diese Indikatoren jedoch sind weiterhin positiv. Die Erwartungen werden genährt durch die jüngst abgeschlossenen Deals mit Iberdrola aus Spanien sowie durch die Tochter Nel Hydro in den USA. Zudem hat der US-Wahlkampf mit der Konzentration auf den Klimaschutz – gerade mit Blick auf die US-Tochter Nel Hydro – Hoffnungen geweckt, die Auftragslage könne sich nun deutlich verbessern.

Auf der anderen Seite steht derzeit auch ein charttechnischer Aufwärtstrend. Vor den jüngsten Gewinnmitnahmen notierte der Titel sogar über 2,40 Euro und damit nahe an 2,50 Euro, einer wichtigen neuen Rekordgrenze. Dieses Kursziel bleibt aktiv, da die Unterstützungen zwischen 2 und 2,1,0 Euro aus charttechnischer Sicht massiv genug sind. Es besteht zumindest aus dieser Sicht kaum Anlass zur Sorge.





