Nel Asa Aktie: Neues Kursziel!

Nel Asa wird am 10. November neue Zahlen publizieren. Wenn alles seinen Gang geht, dann wird der Konzern im dritten Quartal immer noch Verluste geschrieben haben. Die Umsätze sind jedoch gegenüber dem Vorjahr nach allen vorliegenden Erwartungen fast punktgenau um 100 % gestiegen. Daraus würde sich ein neues Kursziel ergeben.

Ohnehin ist die Stimmung in der Branche wieder besser. Der mutmaßliche Wahlsieg von Joe Biden in den USA lässt erwarten, dass die US-Administration in die Branche investiert. Das wiederum wird das Niveau insgesamt heben, da die Stimmung steigt. Sofern die Aktie jedoch in den kommenden Tagen auch noch von starken Zahlen getragen wird, fühlen sich auch die Chartanalysten bestätigt.

Aus deren Sicht ist der Wert im klaren Hausse-Modus. Damit ist die Aktie auf dem Weg nach oben kaum zu stoppen. Lediglich 1,80 / 1,85 Euro könnten ein Hindernis darstellen. 2 Euro sollten einfach zu überwinden sein, das neue und alte Kursziel läge beim bisherigen Allzeithoch in Höhe von 2,19 Euro.

Technische Analysten bestätigen die guten Erwartungen. Die Aktie kann aus deren Sicht auf einen starken langfristigen Trend bauen. Der GD200 ist nun mehr als 15 % entfernt.





