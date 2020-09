Nel Asa Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa hat gestern fast wie erwartet die Wende geschafft. Der Turnaround an den Börsen fiel nach einem vorhergehenden Blutbad jedoch deutlich stärker aus, als Optimisten es erwartet haben. Nach einem Plus von 12,3 % hat der Wert nun wieder den Weg nach oben angetreten. Ein neues Kursziel steht bereit.

Dabei sind, so meinen es Chartanalysten, formal vor allem 1,70 Euro wichtig. Denn hier befinden sich frühere Unterstützungen, die im jüngsten Ausverkauf massiv unterkreuzt worden sind. Dennoch sind die jetzt erreichten 1,64 Euro bereits ein erstklassiges Zeichen. Die Aktie konnte wie verlangt bei 1,40 / 1,45 Euro einen direkten Turnaround an der letzten Zone schaffen, die beim Abwärtstrend noch als Haltebereich gelten konnte.

Da der Turnaround nun gelungen ist, stimmt auch die Aussicht wieder. Wenn die oben genannte Marke von 1,70 Euro erst einmal überwunden sein sollte, dann wird ein neues Kursziel aktiviert. Bis zur runden und bedeutenden Marke von 2 Euro finden sich nur kleinere Hürden. Dies ist kein immenser Widerstand, so die Meinung von Chartanalysten.

Zudem aber hat die Aktie dann sogar die Chance, auch das bisherige Allzeithoch bei 2,18 Euro noch anzugreifen. Bis dahin ist es allerdings ein weiter Schritt. Denn der Absturz war nicht grundlos zustande gekommen. Der große Partner Nikola aus den USA steht unter Druck, da es Betrugsvorwürfe gibt. Diese allerdings gehen in erster Linie von einem Short-Seller aus, könnten also am Ende substanzlos sein.

Der Abwärtsimpuls war jedoch deutlich zu heftig. Insofern ist es nicht überraschend, dass die Aktie sich erholt hat. Der Impuls könnte dabei noch einmal weiter reichen, wie die Charttechnik belegt. Technische Analysten sprechen nun wieder von einem deutlicheren Aufwärtstrend. Auch dies dürfte nun helfen.





