Nel Asa Aktie: Millionen-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Eine fast wundersame Rettung für Nel Asa. Das norwegische Unternehmen hat nun die Zusagen der US-Regierung bekommen, mit Millionen subventioniert zu werden. Der Aktienkurs reagierte dementsprechend erstklassig. Die Aktie konnte den ohnehin schon wieder eroberten Aufwärtstrend wieder bestätigen und ausbauen. Die Millionen-Subvention kann nun für einige Zeit die Stimmung deutlich heben – ein Kursziel von 2 Euro und mehr ist jetzt wieder möglich, so die Meinung von Analysten.

Nel Asa: Hilfe in letzter Sekunde

Sozusagen Hilfe in letzter Sekunde, so Analysten, hat das Unternehmen nach einer schweren Zeit in den vergangenen Wochen bekommen. Die Norweger konnte sich über ihre Tochter Proton Energy Systems 4,4 Millionen Dollar Zuschuss für die „Entwicklung fortschrittlicher Komponenten und Herstellungsmethoden (sichern), um kostengünstigen Wasserstoff aus der Elektrolyse zu ermöglichen“, berichtet das norwegische Unternehmen selbst.

Das Energieministerium wiederum sieht seine Aufgabe darin, den USA Zugang zu neuen Antriebstechnologien zu sichern und reiht sich ein in die Subventionsriege zahlreicher Regierungen etwa aus Deutschland, aber auch in Japan oder Südkorea – bezogen auf die Branche insgesamt.

Nel Asa ist damit aus charttechnischer Sicht der Verbleib im Aufwärtstrend gelungen. Die Aktie konnte die Notierungen in Höhe von 1,75 Euro wie erwartet oder auch erhofft zum kleinen Turnaround nutzen. Das Kursziel der Chartanalysten liegt damit wieder oder immer noch bei 2 Euro bzw. auch 2,18 Euro, dem bisherigen Allzeithoch. Nach unten greifen die Unterstützungen erneut.

Technisch orientierte Analysten sehen den Titel unverändert im Aufwärtstrend, nachdem der Wert nun auch den GD200 bei 1,10 Euro weit hinter sich gelassen hat und den GD100 in Höhe von 1,37 Euro rasch distanziert. Mittel- und langfristig betrachtet jedenfalls ist die Stärke des Titels beeindruckend, so die Meinung der Analysten.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …