Nel-Asa-Aktie: Mit dem Megatrend zu neuen Höchstständen?

Ein Plus von 7 Prozent in nur einer Woche an der Technologiebörse Nasdaq! Die Nel-Asa-Aktie nähert sich wieder ihren Höchstständen. Zum Bestwert von 2,98 Dollar aus dem Juni fehlt inzwischen nicht mehr viel. Generell zeigt die Kurve deutlich nach oben. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate konnten sich Anleger über ein sattes Kursplus von etwa 220 Prozent freuen.

Profitieren konnte das Papier von zwei aktuellen Analysen. Zunächst war die norwegische Investmentbank Arctic Securities der Frage nachgegangen, ob die Nel-Asa-Aktie zu teuer sei. Die klare Antwort: Nein! Im Gegenteil: Das Geldhaus sieht das Papier des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens sogar als Kauf, trotz der zuletzt schon kräftigen Kurssteigerungen. Nur wenige Tage später legte die Investmentbank Bryan, Garnier & Co nach. Sie kam zu dem Ergebnis, dass “Wasserstoff auf dem Weg von Pilot- und Demonstrationsprojekten zu kommerziellen Anwendungen” ist. Die stärkeren Umweltauflagen würden den Trend ebenso forcieren wie die geringeren Kosten für erneuerbare Energien. Die Aktie von Nel Asa stuften die Analysten als “Must-have” in der Branche ein und raten zum Kauf.

Ohnehin gilt Wasserstoff seit Monaten als absoluter Megatrend an den Börsen. Die Aktienkurse vieler Branchenunternehmen haben deutlich angezogen. Nel Asa ist auf diesen Zug nicht nur aufgesprungen, sondern gehört zu den Pionieren in diesem Sektor. Schließlich produzieren die Norweger Geräte, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten können. Inzwischen beliefert Nel unter anderem den Mineralölriesen Royal Dutch Shell mit Ausrüstung und Zubehör für Wasserstofftankstellen. Noch ist das Unternehmen auf Fremdkapital angewiesen. Doch mit einem Durchbruch der Technologie – so die Hoffnung vieler Beobachter – könnte sich das womöglich ändern und die Anteilseigner mit neuen Kurssprüngen beglücken.





