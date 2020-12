Nel Asa Aktie: Mega!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In der kommenden Woche soll es für die Aktie von Nel Asa interessante Chancen geben. Analysten vermuten, dass nach einer sehr starken Handelswoche das vormalige Kursziel für den Wert des norwegischen Herstellers nicht nur gehalten werden kann. Mutmaßlich sprechen mehrere Gründe für einen Ausbau des aktuellen Trends.



Sehr gute Aussichten

Die sehr guten Aussichten begründen sich vor allem in den US-Wahlen. Am 14. Dezember – also in wenigen Stunden – werden die Wahlmänner in den USA zusammentreten, um den neuen US-Präsidenten zu küren. Noch ist die Wahl dann nicht mit einer Verkündung verbunden.

Dennoch: Die Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen hat sehr gute Aussichten darauf, dass es in den nächsten Jahren massive Investitionen in den USA geben wird. Diese Investitionen sind erforderlich, um die Belastung durch CO 2 zu reduzieren. Dies wiederum ist Teil des Programms, das die USA zurück in die UN-Klimaschutzvereinbarung führen soll.

Damit würde Joe Biden als neuer US-Präsident eines seiner zentralen Wahlversprechen einlösen, heißt es. Aktuell ist es im Kampf um das Geschehen hier etwas ruhiger geworden. Dennoch hat die Branche insgesamt schon zugelegt.

Das heißt auch, dass Nel Asa kräftige Impulse bekommen wird – und erhalten hat. Zum Wochenende ging es insgesamt bezogen auf eine Handelswoche um annähernd 10 % aufwärts. Die Aktie steht kurz davor, die Marke von 2,30 Euro wieder einzunehmen. Bis zu 2,50 Euro sei es dann nicht mehr weit und vor allem weitgehend widerstandsfrei, so die Argumentation der Analysten.

Technische Analysten schließen sich der Auffassung an. Die entscheidenden GDs wie auch das Momentum oder die relative Stärke zeigen entsprechende Ausbrüche nach oben weiterhin an. Die Vorweihnachtswoche kann spannend werden…





