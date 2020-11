Nel Asa Aktie: Knall !

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa sollte in der neuen Woche einen weiteren Aufmarsch nach oben realisieren. Die Chance auf ein neues Kursziel ist ausgesprochen groß, so die Meinung von Analysten der verschiedenen Schulen. Denn der Handel in der zurückliegenden Woche endete mit einem Knall! Die Aktie schaffte allein am Freitag mit dem weiteren Aufschlag von gut 4 % ein weiteres neues Top.

Norwegens Superstark

Das Unternehmen mutiert immer stärker zu Norwegens Superstar, heißt es. Nel Asa konnte dabei die Wahl in den USA nutzen, um einen unglaublichen Sturm nach oben zu lancieren. Die jüngste Entwicklung in annähernd vier Wochen seit der Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der USA (bzw. der entsprechenden Wahlmänner) ist mit einem Plus von 43 % (!) unglaublich beeindruckend.

Die Chance auf den Anstieg in Richtung neuer Tops ist dementsprechend statistisch beeindruckend. Der Wert konnte dabei sogar das frühere Kursziel nun klar in den Fokus nehmen. 2,50 Euro gelten oder galten als fast unerreichbar, so der Tenor. Nun fehlen weniger als 10 %.

Die aktuelle Dynamik zeigt zweierlei: Der Wert hat nach unten beste Unterstützungen. Schon 2 Euro sollte ein hartes Polster darstellen, erwarten die Analysten. Dabei ist nach oben der Aufwärtstrend ohne weitere Hindernisse sogar auf dem Weg in Richtung von 2,50 Euro, wie beschrieben.

Hintergrund sind auch hier die Aussichten, die durch die Klimapolitik der neuen US-Regierung aufscheinen. Die Investitionen müssen spätestens nach der Inauguration des Präsidenten am 20. Januar 2021 mächtig werden. Die Aussichten in Richtung weiterer Aufträge, etwa für die US-Tochter Nel Hydro, die zuletzt bereits bedacht worden war, sind immens.

Die Chance auf einen Ausbruch in Richtung von 2,50 Euro sehen auch die technischen Analysten als groß an. Der Wert hat die technischen Signale in allen Dimensionen (Momentum bis GD200) aufwärts gedreht.





