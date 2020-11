Nel Asa Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa eröffnete den Handel am Mittwoch mit einem weiteren Knall. Es wäre nicht überraschend, wenn etwa in den kommenden Handelsstunden oder zum Wochenende ein ganz neues Allzeithoch für den norwegischen Titel auf den Kurstafeln stehen würde. Nel Asa konnte zum Auftakt am Mittwoch jedenfalls für das nächste Kursziel Zeichen setzen.

Die Aktie ist auf dem Weg dazu, das Allzeithoch von 2,19 Euro – oder je nach Börsenplatz im Tagesverlauf auch 2,20 Euro – zu avisieren, nachdem der Wert schon in den vergangenen Tagen hartnäckig an der Grenze verlief. Aus Erfahrung betrachtet ist es nicht untypisch, dass die Notierungen sich an solchen Hürden schwer tun, tatsächlich den nächsten Schritt zu gehen.

Gerade bei kleineren Börsensegmenten sind zudem in der Regel Algorithmen tätig, die teils auf Kauf-, aber auch auf Verkaufsmarken setzen. Nun dürfte der Kurs an dieser Stelle dennoch mit der aktuellen Dynamik im Rücken die Chance auf einen Ausbruch haben.

Denn Nel Asa hat alleine in den vergangenen fünf Tagen bereits einen Aufschlag von 12,3 % geschafft. Binnen eines Monats ging es um mehr als 27,6 % nach oben. Der Turnaround ist geschafft, nachdem das Drama um den US-Partner Nikola nun endgültig überwunden scheint.

Jüngst hatte Nel Asa zwei Aufträge präsentieren können. Einer kam aus den USA für die Tochter Nel Hydro. Ein anderer Auftrag aus Spanien wird mit hoher Sicherheit langfristig noch attraktiver.

Hintergrund der gesamten Branchen-Euphorie ist zudem die Erwartung, dass aus den USA nach der Wahl Joe Bidens neue Impulse folgen. Der nächste Präsident möchte und muss neue Klimaschutz-Maßnahmen ergreifen. Es deutet nichts daraufhin, dass dieser Hype bereits vorbei wäre. Das nächste Kursziel wird interessant.





